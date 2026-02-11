Víctimas de la dana se reencuentran con "el tesoro" de 'Salvem les fotos': "Hemos perdido vidas, pero no la memoria"

Visita a los laboratorios del proyecto Salvem les Fotos de la Universidad de Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana han visitado este martes los laboratorios del "tesoro" que es el proyecto 'Salvem les fotos' en los que se recupera las fotografías que el barro de la catastrófica dana del 29 de octubre dañó: "Hemos perdido vidas, pero no vamos a perder la memoria". Una "reconstrucción emocional" por "la dignidad, la memoria individual y colectiva y la recuperación de la salud mental" de los afectados.

El proyecto Salvem les Fotos, puesto en marcha por iniciativa de la Universitat de València tan dos días después de la catástrofe, permitirá recuperar casi 2 millones y medio de fotografías y otro patrimonio bibliográfico, como cartas, de más de 1.500 familias de 50 municipios, la última instantánea depositada esta misma mañana.

Para facilitar a las familias la recuperación la UV abrió inicialmente cinco laboratorios de campaña donde entregar sus fondos estratégicamente situados en las zonas afectadas: ESART en Algemesí, Museo Comarcal de l'Horta Sud en Torrent, Espai Jove de Alfafar-Castell d'Alaquàs, y el Museo de Historia Natural de la Universitat de València, y el ya cerrado Casa de la Cultura Almazón en Utiel.

Y este miércoles presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, de la de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, el presidente Asociación de Damnificados por la Dana Horta-Sud Valencia, Álex Carabal, han visitado los laboratorios de Torrent, Alaquàs y el Museo de Historia Natural, el primero que se abrió, acompañado de la rectora de la UV, Mavi Mestre, y del presidente de la Mancomunitat Horta Sud, José Francisco Cabanes.

Quedan más del 50% del material por intervenir en los laboratorios, lo que supondrá un año más de trabajo, y se digitalizarán 100.000 imágenes, se creará un Archivo digital de memoria de la dana, ha anunciado la rectora, Mavi Mestre, que ha recibido el aplauso por haber cerrado la universidad aquel 29 de octubre. "Nunca podremos dejar de agradecer esta acción que demostró que sí que había información para tomar medidas valientes y salvar vidas", han señalado las responsables de las asociaciones.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, ha recalcado que este proyecto que es "mucho más que recuperar fotografías: Es recuperar una parte esencial de nuestras vidas, nuestros acontecimientos más entrañables, pero también los de nuestros pueblos y comarcas. Por eso es "un ejercicio de recuperación de memoria en mayúsculas". "¿Quién no tiene en sus casas fotos de sus abuelos, de las bodas de sus padres, de su bautizo, o de sus primeros cumpleaños o de las fiestas pascueras?", se ha preguntado.

Esas fotos que al mirarlas les retrotaen "a tantos momentos felices y muchos de ellos irrepetibles, con personas que amamos, que quisimos, y que muchos de ellos desgraciadamente ya no están entre nosotros".

De igual modo, desde la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí su presidenta Mariló Gradolí ha incidido en que se recupera "una parte emocional que el barro intentó llevarse en las fotografías y que se están recuperando" y también "una manera de resiliencia": "Son esos recuerdos que alimenta el alma".

Por su parte, el presidente Asociación de Damnificados por la Dana Horta-Sud Valencia, Álex Carabal, ha puesto además el foco en la importancia que "esta joya" de proyecto supone para ayudar en la salud mental. "No sabéis el bien que nos habéis hecho, es un regalo", ha agradecido.

De igual modo, el presidente de la Mancomunitat Horta Sud, José Francisco Cabanes, ha insistido en que este proyecto no solo es "una herramienta de recuperación emocional para las familias afectadas, sino que también permitirá preservar la memoria gráfica comarcal".

"LAS PERSONAS, EN EL CENTRO"

Por su parte, la rectora Mavi Mestre ha defendido su decisión de cerrar la Universitat aunque le valiera "algunas críticas" porque "siempre" ha actuado "pensando en las personas". "Un día de clase se puede recuperar, pero las personas no, y doy gracias todos los días de la decisión que adoptamos", ha señalado Mestre, que ha recalcado: "No perdamos nunca la memoria de lo que hemos vivido para que no se vuelva a repetir", ha reivindicado.

Mestre ha resaltado el liderazgo femenino de este proyecto, desde la parte institucional --con la vicerrectora de Cultura y Sociedad, Esther Alba, la directora de Patrimonio Cultural, María Luisa Vázquez de Ágredos, o del Museo, Anna García Forner-- pasndo por las voluntarias o quienes se acercan a entregar los archivos. "Tenemos más sensbilidad y empatía", ha apuntado.

Asimismo, ha recalcado que desde la UV, y con la colaboración de los ayuntamientos se ayudó a los estudiantes para que no abandonaran sus estudios por la dana--"siempre les decía la mejor ayuda a vuestras familias es no dejar de estudiar", ha rememorado--- y pusieron ya un mes después de la riada una clínica psicológica para velar por su salud mental que ha atendido hasta septiembre a 3.000 alumnos.

COLABORACIONES Y FINANCIACIÓN

La UV coordinó la colaboración institucional para juntos constituir la Xarxa d'Universitats Públiques Valencianes per a la Cultura, el GE-IIC, ICOM y L'ETNO encabezan el proyecto Salvem les Fotos, inicialmente impulsado por la Universitat de València y al que se han unido más instituciones, tan esenciales como la Mancomunitat d'Horta Sud, la Fundació Horta Sud, la Red de museos comarcales y los ayuntamientos locales, y empresas, como CANON.

Un total de 18 entidades de educación superior, entre universidades y escuelas de conservación y restauración de todo el país, han sido parte del proyecto desde sus comienzos, por el que han pasado más de 300 voluntarios.

La UV ha destinado 300.000 euros, la Diputación 60.000 euros y el Ministerio de Cultura 200.000 euros y el Ministerio de Trabajo 350.000 y la institución académica sigue buscando más financiación para completar el proyecto.