El viento obliga al Ayuntamiento de València a cerrar parques y cementerios y suspende actividades al aire libre

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha ordenado el cierre de los parques y jardines de la ciudad, incluido el Jardín del Túria, y ha recomendado evitar el tránsito por La Devesa, ante la alerta naranja decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) por fuertes rachas de viento.

A consecuencia de este aviso meteorológico, que afectará a todo el litoral de la provincia, el consistorio ha adoptado estas medidas por precaución y la situación se mantendrá durante todo el día de hoy, martes 10 de febrero, y mañana, 11 de febrero, mientras se mantenga esta previsión, de acuerdo con el protocolo de emergencias meteorológicas.

El cierre de las zonas verdes y de los cementerios implica la no apertura de las instalaciones municipales que se encuentran en el interior.

Asimismo, la Fundación Deportiva Municipal (FDM) ha informado que suspende todas las actividades al aire libre previstas en las instalaciones municipales y el consistorio ha recomendado a los centros escolares que hagan lo mismo. Si bien, las instalaciones deportivas cubiertas continúan abiertas con normalidad.

Por otra parte, como es habitual en estos casos, el Ayuntamiento ha reforzado el Servicio de Jardinería para atender las necesidades que puedan surgir por esta alerta y ha solicitado a la ciudadanía que no transite por zonas arboladas o bajo cornisas y andamios.

Entre las recomendaciones también se encuentra la de permanecer en interiores y la de cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire. Por su parte, los vehículos deben evitar viaductos y reducir la velocidad.

El Ayuntamiento, que informará de la evolución de esta alerta por los canales oficiales, también ha activado los cañones de agua de la Devesa de El Saler, ante la alerta roja de incendio forestal.