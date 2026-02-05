El viento obliga a cortar la C-1 entre Cullera y Silla tras la caída de un árbol y provoca retrasos en Metrovalencia

Archivo - Un tren parado en una estación de Cercanías a 14 de noviembre de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento que soplan este jueves en el litoral de la provincia de Valencia han obligado a cortar la línea C-1 de Cercanías entre las estaciones de Cullera y Silla tras la caída de un árbol y ha provocado también retrasos en las líneas 1, 2 y 7 de la red de Metrovalencia por "problemas" en la estación de Sant Isidre.

De un lado, Renfe Cercanías ha informado, pasadas las 14.30 horas, de que ha quedado interrumpida la circulación entre Cullera y Silla por la caída de un árbol en la vía a causa de "climatología adversa" y de que se ha establecido servicio alternativo de transporte por carretera.

De otro, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha indicado en redes sociales de que por problemas provocados por el viento en la estación de Sant Isidre se pueden producir retrasos en las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia.