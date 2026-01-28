El viento obliga a interrumpir la línea 1 de Metrovalencia entre Picassent y Castelló y provoca retrasos en Cercanías

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de viendo que afecta este miércoles a la Comunitat Valenciana ha obligado a interrumpir la circulación de la línea 1 de Metrovalencia entre las estaciones de Picassent y Castelló, en la parte sur de la red, y ha provocado algunos retrasos en la de Cercanías.

De un lado, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha informado sobre las 15.30 horas de que, debido al temporal de viento, la circulación había quedado interrumpida entre Alginet y Castelló y se ha establecido un servicio sustitutorio de autobús, pero una hora más tarde ha ampliado la restricción hasta Picassent.

De hecho, las fuertes rachas de viento han provocado que la catenaria se haya llegado a descolgar en un tramo entre Alginet y Carlet, el más afectado, según han confirmado a Europa Press fuentes de la empresa pública.

Además, han indicado que a consecuencia del viento también se han visto afectados varios pasos a nivel. Por ello, han admitido que es probable que mientras se mantenga la alerta la circulación continúe interrumpida en el tramo entre Picassent y Castelló.

RETRASOS EN CERCANÍAS

Por otra parte, Renfe Cercanías ha avisado en sus redes sociales de retrasos en la línea C-2 del núcleo de València en ambos sentidos de la circulación por "climatología adversa".

Entre otros, se han visto afectados el tren con salida a las 14.58 horas de la estación de L'Alcúdia con destino València Nord; el de las 14.50 horas de Xàtiva a València; el de las 15.15 horas de València a Xàtiva; el de las 16.00 horas de València a L'Alcúdia o el de las 16.30 horas de Xàtiva a València.

La Comunitat Valenciana tiene activos este miércoles varios avisos por fenómenos costeros y viento ante la probabilidad de rachas que puedan superar los 90 kilómetros por hora.

De hecho, el Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido un boletín de fenómenos meteorológicos y ha establecido la alerta por vientos nivel naranja en el interior sur de Valencia y en toda la provincia de Alicante y la alerta naranja por fenómenos costeros nivel naranja en toda la costa de Valencia y Alicante.