El viento obliga a suspender la Feria Medieval de Alfafar prevista para este fin de semana

Publicado: miércoles, 11 febrero 2026 10:12
VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento que azotan a la Comunitat Valenciana han obligado al Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) a suspender la Feria Medieval prevista para este fin de semana.

Según ha informado el consistorio, se ha decidido suspender el evento debido a las condiciones meteorológicas.

Las mismas fuentes han apuntado que esta decisión se adopta por motivos de seguridad, "con el fin de garantizar la integridad de vecinos, visitantes, comerciantes y personal participante".

