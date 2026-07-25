El viento de poniente desploma la humedad del 90% a valores inferiores al 40% en la Comunitat Valenciana

El viento de poniente desploma la humedad en la Comunitta Valenciana - AVAMET

VALÈNCIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viento de poniente ha ganado terreno durante la madrugada en la Comunitat Valenciana y ha hecho que la humedad se desplome al caer del 90% a valores que oscilan entre el 25 y el 40%. De este modo, aunque en la costa se registrarán 36 y 39ºC será un calor seco, según ha informado Avamet.

Así, tras semanas en las que las comarcas litorales tenían un 90% de media de humedad hoy toca calor seco y se prevé que este domingo refresque más.

Este viernes se superaron los 40ºC en algunos puntos del interior y en Alcoi se llegó a los 40,7ºC. En lo que llevamos de julio, se han superado los 40 ºC en algunas poblaciones valencianas los días 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

Este sábado el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la alerta amarilla por máximas temperaturas en el litoral sur de Castellón, litoral de Valencia y litoral de Alicante y el nivel de preemergencias extremo por riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana.