El viento provoca caída de vallas en solares y obras de Xàtiva y desprendimientos de chapas en cubiertas

Archivo - Nubes en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento registrado esta noche en la localidad valenciana de Xàtiva ha provocado, entre otros desperfectos, la caída de vallas en solares y obras y varios desprendimientos de chapas en cubiertas de edificios.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, los servicios municipales, coordinados desde la Policía Local y en colaboración con Bomberos, Brigadas Municipales, Parques y Jardines y empresas concesionarias, han intervenido esta noche en distintas situaciones relacionadas con daños en inmuebles, caída de árboles y ramas, desprendimientos de materiales de fachadas y cubiertas, así como afecciones al mobiliario urbano y a elementos provisionales de obra.

Entre las actuaciones más relevantes se encuentran la caída y desplazamiento de vallas metálicas en solares y obras, que han tenido que ser recolocadas y aseguradas para evitar riesgos a peatones y vehículos.

También se han registrado desprendimientos de chapas en cubiertas de edificios en desuso, que han requerido la activación del Consorcio Provincial de Bomberos para su retirada urgente ante el peligro de caída a la vía pública.

Los fuertes vientos han provocado igualmente la caída de árboles y ramas de grandes dimensiones, lo que ha obligado a cortar de forma puntual algunos caminos y a señalizar diversas zonas hasta su retirada por parte de las brigadas de Parques y Jardines. En determinados casos, se ha actuado de manera preventiva ante el riesgo inminente de caída.

En cuanto a los inmuebles, se han producido desprendimientos puntuales de fachadas y elementos de protección, así como la caída o desanclaje de lonas informativas y cartelería comercial con riesgo de desprendimiento.

En todas las situaciones, la Policía Local ha procedido a balizar y asegurar las áreas afectadas, trasladando los correspondientes avisos al departamento de Urbanismo para la tramitación de las actuaciones pertinentes con las personas propietarias.

Asimismo, se han registrado incidencias en el alumbrado público, con la caída de una farola, y en el mobiliario urbano, con contenedores desplazados por la fuerza del viento y elementos de señalización con riesgo de caída. Las empresas responsables han sido notificadas para su reposición o retirada con la mayor celeridad posible.

Desde el Ayuntamiento han destacado que, pese al volumen de incidencias atendidas durante estas dos jornadas, no se han producido daños personales, "gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia y a la colaboración ciudadana".

El consistorio mantiene activados los dispositivos de seguimiento ante la persistencia de la situación meteorológica adversa y recomienda a la población extremar la precaución, evitar transitar por zonas arboladas o próximas a edificios en mal estado y comunicar cualquier incidencia a través de los canales habituales de emergencia.