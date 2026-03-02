La VIII edición del MUV! supera los 3.500 asistentes y consolida su arraigo en Poblats Marítims

La VIII edición del MUV! supera los 3.500 asistentes y consolida su arraigo en los Poblados Marítimos - MUV!

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del festival MUV! Circuito de Música Urbana ha superado los 3.500 asistentes a lo largo del pasado mes de febrero. El evento ha reafirmado su apuesta por una cultura "accesible y de calidad", de manera que consolida un modelo diverso y plenamente arraigado en el distrito de Poblats Marítims en València.

El festival ha contado con la colaboración de entidades culturales del Ayuntamiento y la Generalitat, asociaciones vecinales y comercios del barrio, así como con el apoyo de Caixa Popular, Acipmar, Cerveza Tyris y La Fantástica Soda, según ha informado la organización en un comunicado.

La programación ha incluido 22 actuaciones musicales, un taller infantil de batucada, la exposición 'Las penas se van cantando', un taller para adultos de composición y ejecución musical basado en el propio cuerpo como instrumento y la Feria de Ilustración 'A dos pasos'.

El festival arrancó el 5 de febrero en el Centre Cultural Reina 121, donde más de 200 personas asistieron a la inauguración de la exposición, acompañada por el concierto de Lili del Sol y Aliya Cycon. El 15 de febrero, el ciclo de conciertos en comercios, impulsado junto a la Sesión de Micros Abiertos (SDMA) y Acipmar (Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítimo), llenó los locales participantes con las actuaciones de Macarena Piedrahita, Robert Grayd, Blow C y Sanse, reforzando el vínculo entre cultura y tejido comercial.

El 19 de febrero, el Teatre El Musical (TEM) completó aforo en la inauguración oficial con Maria Carbonell Blues Mood, en una noche vibrante de blues y rhythm & blues. El 21 de febrero, cerca de 1.000 personas se congregaron en 'La Pérgola de la Marina' para disfrutar de Aurora & The Betrayers y Helen Helen. De esta manera, "se confirma el crecimiento del festival y su capacidad de convocatoria", han manifestado.

Las jornadas oficiales del 27 y 28 de febrero "demostraron definitivamente el éxito de la edición, con llenos en todos los espacios escénicos".

El viernes 27, la programación simultánea mostró la diversidad del MUV!. Anna Dukke actuó en Burning House; la Orquesta Filarmónica Martín i Soler llevó la música clásica a La Fábrica de Hielo; el anunciado 'sold out' de New York Ska-Jazz Ensemble hizo vibrar la Sociedad Musical Poblados Marítimos, seguido por la sesión Dub to Jungle de Baodub, y en el TEM, Andrés Belmonte, junto a Efrén López, presentó su proyecto de diálogo entre la tradición valenciana y las músicas árabes y mediterráneas.

El sábado 28 comenzó con una intensa programación. Por la mañana, el Centre Cultural Escorxador del Cabanyal acogió la Feria de Ilustración 'A dos pasos', acompañada por el groove y el jazz manouche del trío LUQ; el Centre Cultural Reina 121 celebró el taller de composición corporal y mantuvo abierta la exposición; La Fábrica de Hielo recibió el proyecto infantil de batucada Raízes, y la Sociedad Musical Poblados Marítimos reunió la Big Band Session de Sedajazz junto a distintas formaciones de swing y big band.

La tarde y noche del sábado mantuvieron todos los aforos completos con un recorrido musical que atravesó estilos y geografías: Umpah!, exhibió una fusión de música clásica india, jazz y funk; Le Grand Miércoles presentó una sesión sobre el surf, western y raíces jamaicanas; La Fiesta de la Rumba ofreció rumba valenciana para el baile; Looping Greis sonó a través de la electrónica y la percusión corporal; Migue De La Rosa y Yaíma Orozco junto a Jonás Estefen exploraron la canción cubana entre el bolero, el son y el jazz, el Tributo a Stevie Ray Vaughan a cargo de Triple Trouble, las reinterpretaciones de R&B y neo-soul de Blackbird Trio y el contundente cierre de Ogún Afrobeat, una de las formaciones de referencia del afrobeat en España.

Durante todo el mes, Poblats Marítims han vivido un "ambiente excepcional". "Las calles han registrado una gran afluencia de público, los espacios escénicos - el Teatre El Musical (TEM), La Batisfera, La Fábrica de Hielo, Centre Cultural Reina 121, Centre Cultural Escorxador del Cabanyal, Sociedad Musical Poblados Marítimos, Burning House, StoneCastle Brewery y La Pérgola de la Marina - han colgado el cartel de completo, y los locales colaboradores han estado llenos en cada convocatoria", han manifestado.

La participación ha sido "diversa" y "transversal", con asistentes de todas las edades que han disfrutado de la programación en un clima "tranquilo, respetuoso y entusiasta".

"COMUNIDAD, CONVERSACIÓN Y DESCUBRIMIENTO"

Muchos de los comentarios recogidos durante el festival coinciden en que para una parte del público, el MUV! ha sido "la puerta de entrada a espacios culturales que no conocían, una oportunidad para descubrir nuevos escenarios dentro de su propia ciudad y sentirlos como propios. El festival no solo ha generado conciertos; ha generado comunidad, conversación y descubrimiento", han reivindicado.

"La VIII edición del MUV! no ha sido únicamente una suma de actuaciones con aforos completos. Ha sido un barrio lleno de música, calles vivas, comercios implicados y público entregado. Ha sido convivencia intergeneracional, respeto y celebración compartida. Con esta energía y con la sensación de haber ampliado horizontes culturales y humanos, el MUV! mira ya hacia su próxima edición con más fuerza que nunca, convencido de que seguirá creciendo sin perder su esencia: un festival cercano, accesible y profundamente arraigado en los Poblados Marítimos", han señalado.