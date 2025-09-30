Villar: "El proyecto de Ciudad del Baloncesto del Lucentum es una magnífica noticia para Alicante"

Archivo - El vicealcalde de Alicante y concejal de Deportes, Manuel Villar, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante y concejal de Deportes, Manuel Villar, ha calificado este martes de "magnífica noticia para la ciudad y el deporte formativo alicantino" el proyecto de Ciudad de Baloncesto presentado al Ayuntamiento por la Fundación Lucentum para la construcción de unas instalaciones público-privadas dedicadas a este deporte en el barrio de Garbinet, entre la Gran Vía y la Vía Parque.

La iniciativa de la entidad lucentina se proyecta sobre tres parcelas de titularidad municipal ubicadas en la calle Polop, que ya cuentan con la catalogación urbanística correspondiente para acoger edificaciones de uso deportivo.

El complejo se planifica sobre una superficie de 13.000 metros cuadrados y contempla la construcción de un pabellón cubierto con capacidad para varias pistas de baloncesto y tres de minibásquet, además de tres canchas exteriores de baloncesto y de tres por tres. También incluye un edificio moderno y funcional para el alojamiento y formación de los deportistas, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

"Desde hace varios meses el Ayuntamiento conoce este proyecto de la Fundación Lucentum y consideramos que es una magnífica noticia para la ciudad y del deporte formativo alicantino", ha destacado Villar, quien ha añadido que la administración local se pone "a disposición de la fundación para ofrecer toda la colaboración municipal que permita impulsar esta iniciativa".

El concejal de Deportes ha indicado que el equipo de gobierno "ya trabajaba en la creación de nuevas instalaciones deportivas en esta zona del barrio de Garbinet" y ha aseverado que la disponibilidad existente de suelo catalogado para uso deportivo "es una ventaja añadida" para sacar adelante este proyecto del Lucentum, "que, como es lógico, se tramitará a través de un concurso público con su correspondiente licitación".

"La Ciudad del Baloncesto del Lucentum es uno de los proyectos de nuevas instalaciones deportivas en las que trabaja el Ayuntamiento en diferentes barrios de la ciudad y es un muy buen ejemplo de cómo podemos colaborar las instituciones públicas y la iniciativa privada para mejorar los equipamientos urbanos y fomentar la práctica del deporte desde las categorías inferiores", ha remarcado Villar.