Villena exige a la Generalitat que aclare la llegada de 380.000 toneladas de residuos de la dana

ALICANTE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villena (Alicante), Fulgencio Cerdán, ha denunciado este jueves "la opacidad y el oscurantismo de la Conselleria de Medio Ambiente" tras constatar que "más de 380.000 toneladas de residuos procedentes de los municipios afectados por la dana han sido enterrados en un vertedero privado ubicado en Villena".

Según informa el consistorio, Cerdán ha dado a conocer la información que ha suministrado la empresa responsable del vertedero gracias la intermediación de la Sindicatura de Greuges a requerimiento del Ayuntamiento, "ante el silencio del Consell a la demanda de información del equipo de gobierno municipal" liderado por el PSPV.

De acuerdo al documento aportado por la empresa, solo 34.000 toneladas de las 380.0000 han sido tratadas para valorización, "lo que confirma que más del 90% acaba enterrado, sin saber de qué tipo de materiales se trata o, en su caso, si se sabe por qué la Conselleria no informa de ello, generando una sensación de opacidad que intranquiliza".

Cerdán ha criticado que "la Conselleria ha dado carta blanca a la empresa para que haga lo que considere con los residuos que llegan a sus instalaciones". Además, ha asegurado que sigue sin disponer de los datos que ha demandado a la administración autonómica para saber "qué tipo de material, qué tratamiento y por cuánto tiempo más se va a seguir derivando residuos a Villena".

El primer edil, que ha subrayado su "máximo interés" en colaborar con todas las administraciones en atender las necesidades de los municipios afectados por la dana, ha reclamado "una llamada, una respuesta o una aclaración de lo que está llegando a la ciudad" para "estar tranquilos sobre lo que se entierra bajo nuestro suelo".

Según ha expuesto, desde el pasado marzo el Ayuntamiento de Villena ha hecho requerimientos a la Conselleria en esta materia y "no han sido respondidos", lo que motivó la petición de amparo ante la Sindicatura de Greuges.

Tras destacar los esfuerzos que su equipo de gobierno realizó para cerrar el vertedero de Vaersa, Cerdán ha rechazado "la contradictoria situación de tener otro abierto donde se entierra el 90% de todo el material que llega sin ningún control ni información por parte del Ayuntamiento". "Me preocupa mucho no saber qué se está enterrando en este vertedero y no tener información", ha manifestado.