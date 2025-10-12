Vinaròs, Benicarló y Torreblanca acumulan más de 50 l/m2 durante la mañana del domingo por la dana Alice

Archivo - Dos personas sostienen paraguas como consecuencia de la lluvia, a 6 de febrero de 2023, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Municipios castellonenses como Vinaròs, Benicarló y Torreblanca han acumulado más de 50 litros por metro cuadrado (l/m2) durante la mañana de este domingo por las lluvias de la dana Alice, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Avamet ha detallado, en un mensaje publicado en sus redes sociales, que ha sido "una mañana en las comarcas de Castellón", donde "muchas localidades han acumulado entre 10 y 40 l/m2". Asimismo, en la provincia de Valencia, un núcleo "muy intenso" ha dejado 71 l/m2 en Cullera y 57 l/m2 en el Marenyet de Cullera.

"Mucha lluvia en zonas litorales y prelitorales, sobre todo en el centro y sur del golfo de Valencia, al sur de Alicante y en las Columbretes, donde más ha llovido", ha precisado, al tiempo que ha agregado que se ha registrado "poca lluvia en zonas interiores a sotavento de las sierras", como es el caso de el Pinós (2 l/m2).

Avamet ha destacado que en general se puede estar "contento" porque "en la mayoría de lugares ha llovido con cabeza y hacía mucha falta después del verano", aunque ha lamentado que "en algunos lugares puntuales sí que ha hecho daño".