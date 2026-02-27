Los visados de obra de vivienda nueva crecen un 47,3% en 2025 en la Comunitat Valenciana y superan las 19.700 unidades

Archivo - Paterna - AYUNTAMIENTO DE PATERNA - Archivo

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los visados de dirección de obra de vivienda nueva en la Comunitat Valenciana alcanzaron las 19.772 unidades en 2025, un 47,3% más respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 13.426 unidades, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible recogidos por Europa Press.

Solo en el mes de diciembre la concesión de visados de dirección de obra de vivienda nueva en la comunidad avanzó un 124,2% en comparación al mismo mes de 2024, hasta las 1.964 unidades.

En la Comunitat Valenciana, a lo largo de 2025 se concedieron 2.986 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un aumento del 6,19% respecto al año previo, mientras que aumentó un 58,1% el número de visados para viviendas en bloque, con 16.786 unidades. La estadística no registró visados de dirección de obra nueva para otro tipo de edificios que no son ni viviendas unifamiliares ni en bloque.

Los datos correspondientes solo a diciembre contabilizaron 222 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un 30,6% más que igual mes de 2024; 1.742 para viviendas en bloque (+146,0%), y ningún visado para otros tipos de edificios.

De la estadística también se desprende que la superficie media por vivienda en diciembre fue de 198,1 metros cuadrados en el caso de las viviendas unifamiliares y 99,1 metros cuadrados para la vivienda en bloque.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los visados de dirección de obra de vivienda nueva alcanzaron las 139.016 unidades en 2025, un 8,8% más respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 127.721 unidades.

Solo en el mes de diciembre la concesión de visados de dirección de obra de vivienda nueva avanzó un casi un 27,1% en comparación al mismo mes de 2024, hasta las 11.648 unidades.

A lo largo de 2025 se concedieron 26.430 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un avance del 4,3% respecto al año previo, mientras que aumentó un 10% el número de visados para viviendas en bloque, con 112.533 unidades.

Asimismo, la estadística muestra que se registraron 53 visados de dirección de obra nueva para otro tipo de edificios que no son ni viviendas unifamiliares ni en bloque hasta octubre, un 58,91% menos que en 2024.

Los datos correspondientes solo a diciembre contabilizaron 1.908 visados de obra nueva para viviendas unifamiliares, un 9,97% más que igual mes de 2024; 9.737 para viviendas en bloque (+31,07%), y tres visados para otros tipos de edificios que no son ni vivienda unifamiliares ni en bloque, uno más que en 2024.

De la estadística también se desprende que la superficie media por vivienda en diciembre fue de 189,9 metros cuadrados en el caso de las viviendas unifamiliares y 105,9 metros cuadrados para la vivienda en bloque.