Visit València estrena un nuevo sistema de inteligencia turística con 125 millones de registros de datos

La Fundació Visit València presenta FOCUS, una evolución de su sistema de inteligencia turística enfocada a los retos actuales del turismo - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Visit València ha presentado este miércoles FOCUS, la evolución del sistema de inteligencia turística de la ciudad, diseñado para reforzar la gestión sostenible del turismo con capacidad para gestionar 125 millones de registros de datos.

El Ayuntamiento ha explicado que esta nueva plataforma supone un "avance decisivo" en la gestión de los datos del turismo en la ciudad. La presentación ha corrido a cargo de la concejala de Turismo y presidenta de la Fundación, Paula Llobet; el director de la Fundación, Tono Franco; y el equipo del área de inteligencia de esta entidad, según ha detallado el consistorio en un comunicado

Llobet ha explicado que "el turismo no es un fin en sí mismo, sino un medio para impulsar el bienestar de la ciudad". Focus nace precisamente para responder a retos como el cambio climático, el contexto geopolítico o cambios demográficos, ha explicado.

Laherramienta ofrece mayor granularidad de la información, nuevas funcionalidades y un diseño más intuitivo, accesible y orientado a las necesidades reales del sector. Para ello, se han destinado 400.000 euros a la adquisición y tratamiento de datos y se ha ampliado la base hasta 125.000.000 registros.

Asimismo, se han incorporado técnicas de inteligencia artificial para estructurar los datos y mejorar la capacidad analítica del sistema, lo que consolida un paso adelante en innovación. Para asegurar su evolución, la Fundació Visit València continuará mejorando funcionalidades y reforzando la capacidad de análisis de FOCUS.

