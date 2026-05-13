Visitas guiadas, talleres y creatividad en la Diputació de València para celebrar el Día y la Noche de los Museos

Día y la Noche de los Museos - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, un año más, conmemora el Día Internacional de los Museos y la Noche Europea de los Museos con visitas guiadas, talleres educativos y actividades lúdicas para todos los públicos en sus centros culturales.

Del 16 al 24 de mayo, el Museu de Prehistòria de València y el MuVIM, Museu d'Art de la Diputació, abren sus puertas con horario y programación especial para celebrar un acontecimiento cultural que, en esta ocasión, tiene por lema 'Museos uniendo un mundo dividido', a propuesta del Consejo Internacional de Museos, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha destacado la importancia de acercar los museos al público, "invitando a descubrir algunos de los tesoros de las colecciones propias de la Diputación, y aproximar estos espacios especialmente a la infancia, para que los niños y niñas los vean no solo como contenedores culturales, sino como lugares cercanos y propios donde aprender y divertirse".

"Es imprescindible que la experiencia en un museo vaya más allá de observar; y para eso están los talleres y las actividades que organizamos para todos los públicos, dirigidas a conocer nuestra historia, experimentar nuevas técnicas y desarrollar la creatividad", ha apuntado el responsable provincial de Cultura.

EGIPTO EN EL MUSEU DE PREHISTÒRIA

En esa línea, durante las mañanas de los domingos 17 y 24 de mayo a las 11 horas, el Museu de Prehistòria (Mupreva) invita al público visitante a descubrir la multiplicidad de pasados a través de visitas comentadas a la exposición temporal 'Arqueologia canària a Egipte', del fotógrafo José Miguel Barrios, y a las colecciones arqueológicas que se conservan y exponen en esta institución científica casi centenaria.

Asimismo, los días 17 y 24 a las 12.00 horas está programado el taller 'Desperta els teus sentits al museu'. Estas propuestas didácticas continuarán durante toda la semana para grupos concertados. Además, la tarde del martes 19 de mayo, a las 18.30 horas, tendrá lugar la conferencia 'Las piedras del desierto. Gestión de los recursos líticos en el wadi Hatasun (Luxor, Egipto)', a cargo de Cristo Manuel Hernández (profesor de Prehistoria de la Universidad de La Laguna) y Alejandro Mayor Benadero (investigador afiliado del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social).

El sábado 23 de mayo, el Mupreva abrirá las puertas también en horario nocturno, de 21.30 horas hasta la una de la madrugada, para celebrar la Noche Europea de los Museos, un acontecimiento cultural promovido por el Ministerio de Cultura de Francia que rápidamente se extendió en otros países del ámbito europeo, al que el museo de la Diputación está adscrito oficialmente desde hace más de 20 años.

Para esa noche, el Museu de Prehistòria ha preparado, en colaboración con el Instituto Valenciano de Egiptología (IVDE), una programación especial y gratuita con visitas comentadas a la exposición 'Arqueologia canària a Egipte', a cargo de especialistas en egiptología. Las visitas se complementarán con talleres sobre ornamentos egipcios y sobre epigrafía egipcia e ibérica.

Además, durante la noche, el público podrá visitar por libre las colecciones permanentes, donde podrán conversar y descubrir muchas curiosidades sobre la Prehistoria valenciana de la mano de los conservadores del museo.

Finalmente, como es costumbre en el Mupreva, los participantes recibirán un obsequio como recordatorio de la celebración.

MUVIM, MUSEU D'ART DE LA DIPUTACIÓ

Por su parte, el MuVIM ha preparado una programación especial pensada para todos los públicos para este sábado 16 y el domingo 17 de mayo. Todas las actividades son gratuitas, pero en algunas hay que hacer reserva previa de la plaza llamando al 96 388 37 30, donde también se puede solicitar más información sobre las actividades.

Con el objetivo de familiarizar al público joven y adulto con el patrimonio que atesora la Diputació de València, el Museu d'Art de la Diputació ofrece visitas guiadas a la exposición 'Precisió i ornat', que puede visitarse en la Sala Parpalló. La muestra alberga una bella colección de relojes de sobremesa del siglo XIX que forma parte del rico patrimonio de la institución.

También se ofrecen visitas comentadas a la maqueta del Padre Tosca, que refleja cómo ha cambiado la ciudad de València desde el siglo XVIII. Asimismo, el museo ha preparado una variada programación de talleres y actividades para el público infantil con el fin de acercar la cultura, el arte y la historia a los más pequeños de una manera lúdica. El sábado 16 de mayo, las visitas a la maqueta del Padre Tosca serán sin reserva previa y tendrán lugar a las 12.30 y a las 22.00 horas (en valenciano); y a las 19.00 horas (en castellano).

El mismo día, el MuVIM ofrecerá visitas guiadas, diurnas y nocturnas, a la exposición 'Precisió i ornat'. Las visitas a la muestra de relojes del siglo XIX serán en valenciano y en castellano. En valenciano, los tramos horarios serán los siguientes: 11.00 horas; 18.00; 20.00; 21.00; y 23.00 horas. En castellano, las visitas serán en los siguientes horarios: 12.00; 13.00; 17.00; 19.00; y 22.00 horas.

Es necesario reservar previamente llamando al 96 388 37 30 (de 10-14 y 16-20 horas) o el mismo día en el Punto de Información situado en el vestíbulo del MuVIM.

TALLERES INFANTILES

El museo de Arte de la Diputación ha organizado diferentes actividades para realizar en familia. A través de la manipulación de materiales, los más pequeños potenciarán sus habilidades artísticas y creativas (manuales, resolución de problemas, coordinación visomotora, autoconocimiento, capacidad de concentración), fundamentales para su desarrollo madurativo.

Así, se ofrecerán diversas propuestas para realizar sin reserva previa, que incluirán desde un taller de retratos hasta un mural de cintas adhesivas, un taller de máscaras gigantes de cartón, la construcción con piezas de madera y esculturas con malla y cuerda. Estos talleres creativos se realizarán en horario de 11.00 a 14.00; y de 16.30 a 19.30 horas.

El museo ofrece también para este sábado a las 18.00 horas el taller de ilustración 'Creación de personajes monstruosos', donde los participantes dejarán volar su imaginación desarrollando su capacidad creativa. Partiendo de un esbozo inicial, trabajarán los diferentes matices de personalidad y anatomía que convertirán la criatura imaginada en la más monstruosa de todas.

Las plazas son limitadas. Para participar en la actividad es necesario reserva previa llamando al 96 388 37 30. Los talleres creativos infantiles sin reserva previa también continuarán el domingo, en horario de 11.00 a 14.00 horas.

Para el domingo 17 de mayo, el museo también ha programado recorridos guiados. Las visitas a la exposición 'Precisió i ornat' serán en valenciano a las 12.00 y 17.00 horas, y en castellano a las 11.00, a las 13.00, a las 18.00 y a las 19.00 horas.

Es necesario reservar previamente llamando al 96 388 37 30 (de 10-14 y 16-20 horas) o el mismo día en el Punto de Información situado en el vestíbulo del MuVIM. Asimismo, las visitas sin reserva previa a la maqueta del Padre Tosca están programadas a las 19.00 horas en valenciano, y a las 12.30 y 16.30 horas en castellano.