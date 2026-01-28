VisitElche participa en Madrid Fusión con la granada mollar y el dátil como protagonistas - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

VisitElche ha acudido a una nueva edición de Madrid Fusión con la granada mollar y el dátil como protagonistas, en un evento considerado como "una de las citas más destacadas del calendario gastronómico a nivel mundial" y "de la innovación y la vanguardia creativa en el mundo de la cocina".

En este acontecimiento, celebrado del 26 al 28 de enero en Ifema, se dan cita "miles de participantes a nivel internacional" y "más de 250 profesionales de la Comunitat Valenciana", entre destinos turísticos, denominaciones de origen, marca de calidad, cocineros, pasteleros, panaderos, cocteleros, productores, enólogos y sumilleres, según un comunicado del Ayuntamiento de Elche (Alicante).

Durante los tres días de feria, VisitElche, en colaboración con los productores y restauradores de Elche y de Turisme Comunitat Valenciana, ha llevado a cabo un programa de actividades con presentaciones, 'showcookings', degustaciones y exposición de productos gastronómicos locales.

Entre los productos y restauradores presentes en el estand de Elche, ha destacado la participación de la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche y la Asociación de Productores de Dátil de Elche, así como empresas y productores locales como Ibarra Abadía Tomachaf, Almazara El Tendre, Granavida (zumos de granada), Destilerías Noara, Quesos Cantó, Melíbera y Palpita la Fruta. También ha intervenido la Cátedra del Palmeral de la Universidad Miguel Hernández con la presentación de elaboraciones culinarias con dátil.

La edil de Turismo y Cultura, Irene Ruiz, ha señalado que el objetivo de esta acción promocional es "seguir posicionando el municipio como un destino gastronómico de primer nivel, aportando una oferta de calidad dentro del conjunto de la Costa Blanca y de la Comunitat Valenciana, poniendo en valor la excelencia profesional" de chefs y productores, "difundiendo los rasgos más identitarios" de la "gastronomía mediterránea", basada "en la proximidad de los productos más tradicionales del Camp d'Elx", y "su cultura gastronómica".

Asimismo, ha asegurado que la participación en Madrid Fusión es un "excelente escaparate para dar visibilidad y un espacio comercial a los productores y restauradores" ilicitanos que participan en la feria, "de forma que puedan comercializar sus productos y exportar la marca de Elche a través de la gastronomía".

Así, VisitElche ha vuelto a estar presente en esta 24 edición con espacio propio dentro del estand de cien metros cuadrados (m2) de L'Exquisit Mediterrani, de la Comunitat Valenciana, con 'Elche Oasis Mediterráneo' como "marca turística territorial".