Vithas abre en marzo en Malilla su tercer hospital en València con 64 habitaciones y 8 quirófanos

Mazón destaca que la relación entre la sanidad pública y privada "no es de lucha, sino de suma": "Podemos y debemos colaborar"

El grupo Vithas abrirá en marzo las puertas de su tercer hospital en València en el barrio de Malilla, el Vithas Valencia Turia, que contará con 64 habitaciones individuales y ocho quirófanos y una amplia cartera de especialidades médico-quirúrgicas con 210 profesionales tras una inversión de 71 millones de euros.

La inauguración institucional del Hospital Vithas Valencia Turia se ha celebrado este miércoles con la presencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón; el conseller de Sanitat, Marciano Gómez; y la alcaldesa, María José Catalá, así como el presidente y el director general de Vithas, Jorge Gallardo y el doctor Pedro Rico, respectivamente, y el gerente del centro, el doctor Javier Palau.

Se trata del séptimo hospital que el grupo tiene en la Comunitat Valenciana y el vigesimoprimero en toda España con una superficie de 27.000 metros cuadrados en el distrito de Quatre Carreres, para "reforzar la cobertura sanitaria en un área estratégica en la ciudad" y "en una zona que lamentablemente ha sufrido los estragos de la dana", ha destacado el gerente del centro.

Así, el doctor Javier Palau ha resaltado que este proyecto era "un sueño" de Vithas y se ha diseñado con "una misión muy clara: cuidar con excelencia, innovar con responsabilidad y contribuir al bienestar de la sociedad con este centro que no es solo un hospital, es un símbolo de modernidad y de eficiencia con una arquitectura vanguardista que pone al paciente en el centro de cada espacio".

"Vithas Valencia Turia ha sido concebido en la aplicación del concepto de edificios que curan, edificios terapéuticos", ha recalcado el gerente, que ha mostrado su disposición a "contribuir al fortalecimiento de la red asistencial tanto en situaciones de alta demanda como en el desarrollo de sinergias que permitan optimizar recursos y mejorar la calidad de la atención". "Venimos para trabajar codo con codo con las autoridades sanitarias", ha apostillado.

Al respecto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que "la relación entre la sanidad pública y la sanidad privada no es de lucha, no es de ideología, no es de modelo, sino que es de suma, es de complemento". "Podemos y debemos colaborar", señalado al más de centenar de invitados presentes y al respecto ha recordado que "al otro lado de la calle está uno de los hospitales de referencia más importantes de España y Europa", en alusión al centro público La Fe.

Por ello, ha insistido en que "las mejoras de uno pueden aprovechar a otro" y en sentido, ha recalcado a quien piense que "para que haya una excelente sanidad pública tiene que haber una mala sanidad privada o viceversa es exactamente al revés". "Hoy es un buen día para los que queremos retener y compartir el talento y conseguir que la Comunitat valenciana sea un polo de atracción", ha recalcado.

"La mejor sanidad pública posible, que es nuestra gran apuesta, necesita los mejores apoyos, necesitan los mejores socios, necesita los mejores compañeros de viaje posible y hoy, por tanto, es un gran día para la sanidad y para la ciudad de València", ha apostillado.

"BARRIO EN PLENA EXPANSIÓN"

En esta línea, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha subrayado que la ubicación del hospital en Malilla "no es casualidad" ya que se trata de un barrio "en plena expansión, con excelentes accesos y comunicaciones, y al que estamos prestando una especial atención desde el Ayuntamiento". De hecho, ha recordado que hay en marcha inversiones en dotaciones para el barrio que "superan los 18,6 millones".

Por su parte, el presidente de Vithas, Jorge Gallardo, ha explicado que el crecimiento de la compañía está orientado a "la calidad asistencial" y al respecto ha destacado el modelo Campus Vithas Valencia de un gran hospital con tres sedes, junto a los hospitales Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Valencia Consuelo, que suman cerca de 700 camas. "En definitiva, la escala nos hace más fuertes, sí, pero también más humanos", ha recalcado.

Del mismo modo, el director general de Vithas, el doctor Pedro Rico, ha recordado el liderazgo sanitario de la compañía en la Comunidad Valenciana, donde sus seis hospitales han registrado, solo el año passado, 330.000 urgencias, 50.000 ingresos hospitalarios, 60.000 cirugías y 1,1 millones de consultas. También, su contribución al progreso social, gracias a los 156 millones que Vithas inyecta, cada año, en la Comunidad en forma de salarios e impuestos.

CARACTERÍSTICAS DEL HOSPITAL

El edificio se ha diseñado teniendo en cuenta parámetros constructivos respetuosos con el medio ambiente y utilizando preferentemente materiales sostenibles para convertir a este centro en neutro en huella de carbono en consumo de electricidad y gas natural.

Además, se ha tenido en cuenta la luminosidad de las estancias y la regulación natural de la temperatura por su orientación y otros elementos, con múltiples espacios abiertos que dan luz natural al interior y que va a contribuir a la orientación espacio-temporal de los pacientes ingresados.

La cartera de servicios del nuevo centro está compuesta por las especialidades de Alergología, Cardiología, Cirugía General y Digestiva, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Ortopédica y Traumatología -que contará con una Unidad de Raquis y con una Unidad de Pie-, Cirugía Plástica, Cirugía Vascular, Dermatología, Ginecología, Medicina Digestiva, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurofisiología, Neurología, Odontología, Oftalmología, Oncología, Otorrinolaringología, Pediatría, Reumatología, Unidad del Dolor y Urología, entre otras.

El nuevo centro hospitalario dispondrá de 64 habitaciones individuales (ampliables a 95 habitaciones), 8 quirófanos (ampliables a 10), 7 puestos de UCI/Reanimación y 40 espacios destinados a consultas externas. Asimismo, cuenta con cuatro áreas de exploraciones avanzadas y urgencias de adultos y pediátricas diferenciadas.

Además, contará con tecnología médica avanzada, entre la que destaca una Resonancia Magnética, dos TAC (uno de ellos dental), ecógrafos de altas prestaciones, ecocardiógrafos, equipos de radiología convencional, un densitómetro y un mamógrafo con tomosíntesis.