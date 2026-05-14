Vithas advierte de que la hipertensión puede no presentar síntomas hasta que aparecen complicaciones graves - VITHAS

CASTELLÓ 14 May. (EUROPA PRESS) - -

Vithas Castellón ha señalado que la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y, sin embargo, sigue siendo una "gran desconocida" para buena parte de la población. Su carácter silencioso hace que muchas personas convivan con cifras elevadas de tensión sin saberlo, aumentando el riesgo de sufrir enfermedades graves como el ictus o el infarto.

Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión, los especialistas del Hospital Vithas Castellón recuerdan la importancia de controlar regularmente la tensión arterial, incluso en personas aparentemente sanas y sin síntomas.

El doctor Carlos García Palomar, cardiólogo del centro, ha explicado que la hipertensión es conocida como el "enemigo silencioso" porque en la mayoría de los casos no presenta señales evidentes. "Normalmente no ocasiona síntomas, por lo que no es raro que se diagnostique cuando ya han aparecido complicaciones, que pueden ser graves", ha señalado.

Uno de los principales problemas de la hipertensión es que el riesgo cardiovascular aumenta de forma progresiva, incluso con pequeñas subidas de tensión. Según ha destacado el doctor García Palomar, "por cada subida de 20 puntos en la tensión máxima o de 10 en la mínima, el riesgo cardiovascular puede llegar a duplicarse".

Aunque se considera hipertensión a partir de 130/80 mmHg, los especialistas insisten en la importancia de mantener la tensión lo más controlada posible, ya que existe una relación directa entre las cifras de TA más altas -incluso dentro de lo que se considera normal- y la probabilidad de presentar complicaciones cardiovasculares.

DIAGNÓSTICO PRECOZ

Dado que la hipertensión no suele presentar síntomas claros, el diagnóstico precoz depende en gran medida de la medición regular de la tensión arterial. "La toma de la tensión debería realizarse de forma rutinaria en cualquier consulta o chequeo médico", ha resaltado el cardiólogo.

Además, los expertos recuerdan que el estilo de vida desempeña un papel fundamental tanto en la prevención como en el tratamiento. La práctica regular de ejercicio físico, evitar el sobrepeso y seguir una alimentación equilibrada son claves para mantener una buena salud cardiovascular.

En cuanto a la dieta, se recomienda priorizar frutas, verduras, alimentos ricos en fibra y proteínas de calidad, limitando los productos ultraprocesados y el consumo de alcohol.

Los especialistas de Vithas Castellón, en línea con la estrategia diseñada en el Instituto Cardiovascular Vithas (ICV), insisten en la necesidad de concienciar a la población sobre la importancia de controlar periódicamente la tensión arterial, una medida sencilla que puede prevenir complicaciones graves.

"La hipertensión es una enfermedad frecuente, pero también prevenible y tratable. Detectarla a tiempo y adoptar hábitos saludables puede marcar la diferencia en la salud cardiovascular", ha concluido el especialista.