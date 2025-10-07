Vithas recuerda la importancia de "cumplir" el calendario de vacunación en menores para prevenir enfermedades

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario Vithas recuerda la importancia de "cumplir" el calendario de vacunación en menores, ya que la disminución del número de niños vacunados, junto con la mayor movilidad internacional, ha permitido la reaparición de enfermedades como el sarampión y la tosferina.

Así lo ha explicado la doctora Carolina Sanz, coordinadora médica del Servicio de Pediatría del Hospital Vithas Medimar: "Desde finales de 2023 ha habido un importante aumento de casos de tosferina y brotes de sarampión, que son muy preocupantes, y, en lo que va de 2025, hasta septiembre, España ya ha notificado 328 casos de sarampión, que son muchísimos si los comparamos con los 57 casos en 2021".

El grupo de edad más afectado, ha indicado la doctora Sanz, ha sido el de menores de cinco años y jóvenes de menos de 20. Es por ello por lo que de cara al otoño "es muy conveniente recordar la importancia de la vacunación", según ha resaltado Vithas en un comunicado.

"Vacunar en la infancia no solo protege a cada niño, también protege a toda la comunidad. Gracias a la vacunación, se evitan brotes de enfermedades graves y potencialmente mortales, porque se reduce la circulación de los virus y bacterias responsables. Así, protegemos especialmente a quienes tienen más riesgo y a quienes, por razones médicas, no pueden vacunarse", ha detallado la experta.

En este sentido, ha añadido que "el error más grave que pueden cometer los padres o tutores" es "no seguir el calendario de vacunación recomendado por los pediatras" porque "saltarse dosis o retrasar vacunas deja al niño desprotegido ante enfermedades potencialmente graves" y "también es un error ignorar las recomendaciones de higiene o confiar en información no verificada sobre vacunas".

MEDIDAS DE HIGIENE Y PACIENTES CON MÁS RIESGO

En este contexto, desde Vithas han recordado que hay medidas de higiene alrededor del paciente pediátrico y que para reducir riesgos de infecciones en el entorno pediátrico es fundamental mantener una higiene de manos frecuente con agua y jabón, entilación adecuada de los espacios cerrados, realizar limpieza y desinfección de superficies y objetos compartidos y evitar el contacto con personas que presenten mocos, tos o dolor de garganta, "especialmente los bebés y niños pequeños".

Asimismo, presentan un mayor riesgo los niños prematuros, aquellos con enfermedades crónicas como respiratorias, cardíacas o inmunodeficiencias, los menores de un año y los que no han completado el calendario vacunal. "La inmunización y las medidas preventivas deben ser especialmente estrictas en estos grupos", ha sentenciado el grupo sanitario.