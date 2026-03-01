Viva Suecia 'enciende' el Roig Arena con un directo de "alto voltaje" ante más de 16.000 seguidores

ROIG ARENA Concierto VIVA SUECIA - MAO

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La banda murciana Viva Suecia 'asaltó' este sábado el Roig Arena de València con un directo de "alto voltaje" ante más de 16.000 personas.

El recital, enmarcado dentro de su gira nacional 'Hecho en tiempos de paz', se ha convertido en uno de los eventos de mayor convocatoria de la banda hasta la fecha, ya que logró completar el aforo del recinto valenciano, destaca la organización en un comunicado.

El concierto arrancó tras una introducción atmosférica que dio paso a 'Dolor y Gloria'. Desde ese instante, quedó claro que la apuesta de la noche era la intensidad.

El setlist, un recorrido de 25 canciones que no dio tregua, transitó por momentos de pulso eléctrico como 'La voz del presidente'; y pasajes de épica colectiva como 'A dónde ir' o 'Justo cuando el mundo apriete'.

El cuarteto murciano repasó los grandes temas de su carrera , como costumbre asentada en sus conciertos en València, interpretó uno de Nino Bravo, el mítico 'Un beso y una flor'.

Durante la interpretación de 'Lo que te mereces', el bajista de la formación saltó al foso para mezclarse con las primeras filas. El gesto fue replicado minutos después por el cantante, Rafa Val, quien se fusionó con el público mientras sonaban los acordes de 'Amar el conflicto', explican.

El cierre definitivo ha llegado con 'Mala Prensa', poniendo punto final a un concierto que "consolida al Roig Arena como el nuevo gran termómetro del indie y de la música en directo en España y a Viva Suecia como una banda que no tiene techo", subrayan estas fuentes.