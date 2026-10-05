Vivas agradece la Alta Distinción de la Generalitat y reivindica el “coraje” y la “capacidad de resistir” de los ceutíes

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un encuentro, en el Palau de la Generalitat - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha agradecido este lunes la concesión de la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana a la ciudad autónoma y ha reivindicado el “coraje” y la “capacidad de resistir” de los ceutíes en el marco de la entrada masiva de migrantes que se produjo a finales de julio.

“Estoy seguro de que vamos a superar las adversidades”, ha manifestado, y ha advertido que, con esta crisis migratoria, “está en juego la integridad territorial de toda España, no solo de Ceuta”.

Vivas ha pronunciado estas palabras tras ser recibido en el Palau de la Generalitat por el ‘president’ Juanfran Pérez Llorca, quien ha avanzado la concesión de la Alta Distinción del 9 d’Octubre a Ceuta.

Posteriormente, ambos se han desplazado a pie hacia el Ayuntamiento de València, donde el presidente ceutí recoge la Medalla de Honor de la ciudad. Varios ciudadanos que se han encontrado por la calle con los presidentes han transmitido a Vivas su apoyo por la crisis migratoria en Ceuta.

En una declaración sin preguntas en la Generalitat, el presidente de la ciudad autónoma ha recordado que el próximo 29 de octubre se cumplirá el segundo aniversario de la dana de 2024, que provocó 233 fallecidos en la provincia de Valencia, por lo que ha trasladado un mensaje de solidaridad al pueblo valenciano “en nombre de todos los ceutíes”.

Además, ha lanzado un mensaje “de condolencia por las víctimas mortales y de apoyo a quienes todavía sufren los efectos de una tragedia que permanecerá grabada en la memoria y en el corazón de todos los españoles y, por tanto, de todos los ceutíes”.

La Alta Distinción, ha afirmado Vivas, “pone de manifiesto las fortalezas que nos van a ayudar a salir adelante: el valor de los ceutíes para no rendirse, la madurez de nuestro pueblo para no perder la entereza y el respaldo de toda España”.

Tras señalar que Ceuta vive desde finales de julio uno de sus momentos “más crudos y más difíciles” de su historia reciente, ha defendido que la vuelta a la “normalidad” solo se logrará si regresan a Marruecos todas las personas que “fueron utilizadas” para “violar” la integridad territorial de la ciudad autónoma.

Unos hechos que ha recordado que dejaron “una huella dramática” con 141 fallecidos y una situación “absolutamente insostenible” en Ceuta, con la “pérdida de la seguridad, de la tranquilidad y la libertad”, así como el “deterioro” de los servicios públicos, la “ruina económica” y el “riesgo de quiebra de la convivencia”.

A pesar de esta situación, Vivas se ha mostrado convencido de que los ceutíes lograrán “superar las adversidades”, ya que ha subrayado su “tenacidad” y su “capacidad para convivir juntos, en paz y armonía con diferentes culturas y diferentes orígenes”, además de su “amor a España”. “Ceuta no se vende, se defiende, y es España”, ha concluido.

LLORCA: "TENÍAMOS QUE ESTAR A LA ALTURA DE CEUTA"

Por su parte, también en una breve intervención sin preguntas, el jefe del Consell ha aludido al próximo aniversario de la dana y ha puesto en valor “la enorme solidaridad de toda España ayudando al pueblo valenciano en momentos en que más lo necesitaba”.

Llorca se ha referido a la situación de Ceuta y ha destacado que España “ha sufrido uno de los peores atentados a su soberanía” con lo que ha denominado como una “invasión”. “El problema no está solucionado”, ha señalado, por lo que ha trasladado “todo el apoyo de la Comunitat Valenciana” a la ciudad autónoma.

“No podemos olvidar que son compatriotas, que son amigos, que son vecinos, y que después de las muestras de solidaridad y de cariño que tuvieron todos con nosotros en momentos tan difíciles, teníamos que estar a la altura que merece nuestro país y que merece la ciudad de Ceuta”, ha aseverado.

Por todo ello, ha explicado que la Alta Distinción de la Generalitat se otorga este año a Ceuta y a toda su población: “A pesar de un momento tan complicado han demostrado un saber estar y un compromiso con su país y con su ciudad que merecen, sin ningún tipo de dudas, recibir este reconocimiento”.