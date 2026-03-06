Vivienda remite a la jueza un informe que aprecia incumplimientos en seis adjudicaciones de VPP de Les Naus

Vista del Residencial Les Naus. - Joaquín Reina - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Vivienda de la Generalitat ha remitido al juzgado que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus --ubicado en Playa de San Juan de Alicante-- un informe en el que constata que seis de los expedientes no cumplen los requisitos establecidos para el acceso. Además, otras tres personas no han aportado la documentación requerida realizada por esta administración.

El informe de comprobaciones sobre esta promoción de 140 inmuebles, según ha adelantado 'Información' y ha confirmado Europa Press de fuentes conocedoras, se basa en incumplimientos relacionados mayoritariamente con los ingresos y/o el patrimonio inmobiliario de los adjudicatarios, que superarían el tope marcado para poder acceder a estos pisos.

De acuerdo a este diario, entre los expedientes incompletos al no haber atendido el requerimiento de Vivienda figuran el de la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante cuyo marido, técnico de la Conselleria, ha sido suspendido de empleo y sueldo por validar su visado para el residencial de vivienda protegida; y el de la tesorera del consistorio de Sant Joan. Ambas habían trasladado su voluntad de renunciar a sus viviendas.

Cabe recordar que esta misma semana la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que es la que se encarga de la investigación, ha trasladado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional la documentación aportada tanto por la Conselleria de Vivienda como por la cooperativa promotora de esos inmuebles.

La magistrada también acordó remitir a la Fiscalía y a la UDEF documentación presentada por el Ayuntamiento en respuesta a un requerimiento judicial que se le realizó en su día.

Además, este jueves se constituyó en Les Corts la comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP). La mesa ha quedado conformada por Ana Vega (Vox) como presidenta, Joserra González de Zárate (PP) como vicepresidente y Mª José Salvador (PSPV) como secretaria.

Sobre esta cuestión, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha puesto "a entera disposición" de esta comisión parlamentaria para "dar absolutamente todas las explicaciones que cualquier grupo" del parlamento valenciano "entienda que deben darse".