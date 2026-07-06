Vivienda solicita a la comisión de VPP en Corts una prórroga para entregar la documentación y el PSPV lo ve una "excusa"

Archivo - La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia primera del Consell y Conselleria de Vivienda ha solicitado a la comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Les Corts una prórroga de 30 días para entregar la documentación solicitada por esta misma, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press.

En concreto, en un escrito remitido este lunes por el director general de Relaciones con Les Corts, Juan María Martínez, a la cámara autonómica la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, solicita "una prórroga de 30 días del plazo previsto para responder a la solicitud de documentación requerida como consecuencia del plan de trabajo aprobado por la comisión de investigación".

Estas mismas fuentes han asegurado que el pasado jueves, al parecer, la Conselleria de Vivienda sostenía que ya había reunido la documentación solicitada por la comisión de investigación, pero había solicitado un informe a la Oficina de Protección de Datos para saber "si la podían entregar o no". Desde el PSPV han calificado esta situación de "excusa" con el propósito de no facilitar la misma.

La primera sesión de comparecencias de este foro parlamentario se celebró la pasada semana con los testimonios del exvicealcalde y exconcejal de Urbanismo Miguel Ángel Pavón, el exedil Natxo Bellido, los exconcejales de Hacienda Sofía Morales y Antonio Gallego y el jefe del departamento técnico de obras del Ayuntamiento y asesor responsable del contracto de alienación, Antonio Faura.

Tanto Pavón como Bellido y Morales, de la etapa del tripartito PSPV-Compromís-Guanyar Alacant, se desvincularon de las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las VPP del residencial Les Naus, en Playa de San Juan, y apuntaron al actual alcalde, Luis Barcala (PP), como "máximo responsable político" de la polémica, originada al trascender que varios de los pisos se concedieron a cargos públicos municipales o personas relacionadas con ellos.

Mientras, el exconcejal de Hacienda y Patrimonio con el PP en el Ayuntamiento de Alicante Toni Gallego afirmó que la exedil 'popular' Rocío Gómez --dimitida en enero de 2026 tras conocerse que era adjudicataria de una VPP del residencial Les Naus sobre suelo que era municipal e investigada en la causa judicial sobre presuntas irregularidades al respecto-- le dijo en el pleno municipal de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí".

OTRAS DOS SESIONES LAS PRÓXIMAS SEMANAS

La comisión tiene programadas otras dos sesiones de comparecencias este miércoles 8 de julio y el jueves 23. A la primera está llamada la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, entre otros, y a la segunda el exalcalde Gabriel Echávarri --tenía que haber acudido la pasada semana pero no pudo por tener una citación judicial ese día--, el promotor de Les Naus, Francisco Ordiñana, o el secretario general de Provia, Jesualdo Ros.

La comisión tiene por objeto investigar las adjudicaciones de VPP tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo.

En mayo se aprobó el plan de trabajo de la misma, creada el 5 de marzo, en el que PP y Vox pactaron que el alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, comparezca finalmente en este órgano. Sin embargo, los primeros comparecientes propuestos son exresponsables del Ayuntamiento, salvo un asesor técnico.

El PP y Vox pactaron en su momento incluir el testimonio del alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, pero dejaron fuera de entre los 81 comparecientes a otros representantes como el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero.