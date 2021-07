VLC Pitch Forum busca proyectos de ficción audiovisual y ampliará su selección a 12 propuestas

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El talent campus de ficción audiovisual VLC Pitch Forum celebra este año su tercera edición --del 23 al 5 de noviembre de 2021-- con el objetivo de dar a conocer los proyectos a futuros compradores, ya sean productores, cadenas o plataformas. La iniciativa amplía el número de propuestas seleccionadas hasta un total de 12 (6 de ficción televisiva y 6 de largometraje), dos más que en años anteriores.

El evento se organiza de manera simultánea presencial y online. Desde hoy y hasta el 6 de septiembre, se abre la convocatoria para la recepción de proyectos de ficción televisiva y cinematográfica y se seleccionarán un total de 12, dos más que en años anteriores, detallan los responsables del foro en un comunicado.

Los inscritos en el VLC Pitch Forum podrán trabajar durante la primera semana sus proyectos con el workshop impartido por la Storytelling Consultant Marian Sánchez Carniglia, al tiempo que tendrán masterclasses de reputados guionistas y showrunners sobre las semillas de lo que fueron sus ficciones.

En pasadas ediciones, VLC Pitch Forum recibió a guionistas tan reputados como Guillermo Arriaga, Virginia Yagüe, Javier Olivares, Russell T. Davies y Javier Gullón, masterclass que puede verse online desde hoy en la página web de VLC Pitch Forum.

Además, se mantienen las actividades complementarias relacionadas con el arte del guion audiovisual como los paneles profesionales, desarrollados junto a la Mostra de València.

Todas las actividades de la tercera edición de VLC Pitch Forum se celebrarán presencialmente y online a lo largo de 14 días, donde la primera semana estará dedicada a los eventos formativos y de preparación al pitch, y en la segunda semana los pitches y one to one con cadenas, plataformas y empresas productoras, que incluirá los pitches y el evento One to One de proyectos de autores valencianos organizado por EDAV que este año cumple su 10ª edición.

El evento está gestionado por La República del Lápiz y cuenta con la colaboración de la Conselleria de Educación Cultura y Deporte, a través del Institut Valencià de Cultura, las entidades de gestión DAMA y la Fundación SGAE a través de su Consejo Territorial de la Comunidad Valenciana, la Mostra de Cinema del Mediterrani, València Film Office, la asociación de guionistas valencianos EDAV, el sindicato ALMA y el colaborador de industria Filmarket Hub.