Vodafone y el MICOF implantan una red privada de comunicaciones para conectar de forma segura las farmacias de Valencia

VALENCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vodafone y el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) están implantando una red privada de comunicaciones que conecta de forma segura a las 1.239 farmacias colegiadas de la provincia de Valencia, según han informado en un comunicado.

Con esta red privada, fruto de un acuerdo de colaboración entre las dos entidades que se firmó en 2024 y cuenta con una vigencia de cinco años, las farmacias disponen de una conectividad estable, segura y gestionada que permite el intercambio ágil de información entre los distintos puntos de atención farmacéutica y los servicios centrales del MICOF.

Esta infraestructura refuerza la digitalización del sector y la protección de los datos, en un entorno cada vez más dependiente de los sistemas digitales para la prestación de servicios sanitarios esenciales, según las mismas fuentes.

La solución desplegada por la compañía garantiza una comunicación continua y fiable, adaptando el caudal de datos a las necesidades de cada farmacia y asegurando el correcto funcionamiento de los servicios críticos utilizados en el día a día, como la receta electrónica u otras aplicaciones profesionales. Además, la red está preparada para integrar de forma progresiva nuevos servicios digitales que contribuyan a mejorar la eficiencia y la calidad asistencial.

El proyecto incorpora también medidas avanzadas de seguridad, como sistemas de protección perimetral mediante cortafuegos, tanto en las propias farmacias como en los entornos en la nube, lo que permite reforzar la defensa frente a posibles ciberamenazas y garantizar la confidencialidad de la información.

Entre los principales beneficios de esta infraestructura destacan la mejora de la seguridad de las comunicaciones, la continuidad del servicio ante posibles incidencias técnicas, la flexibilidad para adaptarse a futuras necesidades y la gestión centralizada de la red, que facilita la detección y resolución de incidencias y la optimización del rendimiento.

Con esta iniciativa conjunta, Vodafone y el MICOF contribuyen a consolidar un ecosistema digital más robusto en el ámbito farmacéutico valenciano, fortaleciendo los procesos internos de las oficinas de farmacia y favoreciendo, en última instancia, una atención más eficiente y segura a la ciudadanía.