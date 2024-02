VOX acusa al PP de "desleal" por no contar con su opinión en los puntos violetas de Magdalena

CASTELLÓ, 19 Feb. (EUROPA PRESS) - -

Antonio Ortolá, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Castelló, ha explicado que se han enterado por la prensa que el PP ya había contratado los puntos violetas de Magdalena con una empresa de Madrid, y ha acusado a los 'populares' de "desleales" por no contar con su opinión. "Ellos saben que este es un tema sensible, lo consideramos una falta de lealtad grave y vamos a pedir explicaciones a la alcaldesa", ha dicho.

El coordinador de VOX en la capital de la Plana ha insistido en que están "profundamente" en desacuerdo con esta decisión que ha tomado el Partido Popular "de forma unilateral". "Somos dos partidos distintos y esto no va a influir en nuestra relación de gobierno, pero ha sido una decisión que no nos ha gustado", ha añadido.

"Vox ha venido para cambiar las cosas, no a hacer seguidismos de las políticas de la izquierda. Los puntos violetas son una herencia del Ministerio de Igualdad de Irene Montero que no hacen otra cosa que romper con la igualdad entre hombres y mujeres", ha apuntado el portavoz de VOX, quien ha añadido que propusieron sustituirlos por puntos de seguridad "que informen de todos los problemas que puedan darse durante las fiestas, no solo la violencia contra las mujeres, sino también la violencia y las peleas en general, el consumo excesivo de alcohol o drogas, robos, entre otros".

Por otro lado, el portavoz de VOX en el consistorio ha reiterado que "las medidas que propone la extrema izquierda, lejos de luchar contra la desigualdad, la promueven activamente enfrentando a hombres y mujeres". "Las políticas de VOX son las que mejor defienden a las mujeres y vamos a seguir trabajando para combatir todo tipo de maltrato, insulto o violencia independientemente de la condición sexual", ha subrayado.

El que es también coordinador del área de Seguridad y Emergencias ha explicado que durante estas fiestas de Magdalena la seguridad va a ser una "absoluta prioridad". "Desde que llegamos al gobierno hemos trabajado incansablemente para mejorar la seguridad en la ciudad y durante estas fiestas de la Magdalena no va a ser una excepción. Todo este trabajo es infinitamente más útil que colocar chiringuitos ideológicos de la extrema izquierda", ha concluido.