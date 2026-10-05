Vox asegura estar “preparado para cualquier situación” aunque rechaza aventurar un adelanto de las autonómicas

El síndic de Vox, José María Llanos, durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha afirmado que su partido está “preparado para cualquier situación” después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya adelantado las elecciones generales al próximo 29 de noviembre, si bien ha rechazado especular con la posibilidad de que el ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quiera anticipar las autonómicas para que coincidan ambos comicios.

“No tenemos ninguna posición en concreto: las elecciones autonómicas, según correspondería oficialmente, son en mayo y la competencia es del presidente de la Generalitat. Por tanto, estamos preparados para cualquier situación”, ha manifestado, y ha subrayado que “ahora, el 29 de noviembre, todos los valencianos tenemos una cita en las urnas para poder cambiar este gobierno”.

Así lo ha declarado a los periodistas en Les Corts después de que Sánchez haya anunciado este lunes el adelanto electoral y de que haya reaccionado desde la sede de Vox el presidente de su partido, Santiago Abascal.

Llanos ha calificado como “una excelente noticia” la convocatoria de las generales porque “por fin, los españoles y también los valencianos van a poder acudir a las urnas para acabar de forma legal con esta degradación de la política y de los servicios públicos desde que el presidente del Gobierno llegó ilegítimamente a la Moncloa”, mediante “pactos que había dicho que no suscribiría”. ?

De cara al 29N, ha exigido “alto y claro” que sean “unas elecciones libres y limpias”, ya que ha advertido que Vox no se “fía” de Sánchez y “de todo lo que puede hacer”: “Invitamos a todos los españoles y a todos los valencianos a acudir presencialmente a las urnas porque será siempre mejor un voto presencial que un voto por correo. No nos fiamos de la administración ‘sanchista’”.

Preguntado por las expectativas de Vox en la Comunitat Valenciana, Llanos ha señalado que siempre son “obtener lo más posible” para aplicar “políticas al cien por cien de Vox”, al tiempo que ha recordado que su formación tiene un único programa “claro” para toda España y es el que van a mantener: “Nosotros no damos volteos según convenga por rédito electoral”.

Ha sostenido que la tendencia de su partido es “positiva”, pero ha insistido en la necesidad de “actuar con cautela” porque “Sánchez es capaz absolutamente de todo”. Y ha defendido que Vox está “preparado para cualquier campaña electoral” y para “hacer política en las instituciones” y recoger “el sentir y la necesidad de los valencianos”.

RECHAZA HABLAR DE NOMBRES EN LAS LISTAS

Cuestionado por los representantes de Vox que encabezarán las listas en las circunscripciones provinciales, el síndic ha replicado que “ese no es el tema de hoy”, sino que los ciudadanos podrán votar para “cambiar esta miseria que nos ha traído Sánchez a España”. ?

Según ha argumentado, hay una “situación de tal gravedad” en “toda la nación” que “lo mejor que podía ocurrir era que se convocaran elecciones”. Ha apuntado las "altas" cifras de paro, unos servicios públicos “completamente degradados”, un “colapso sanitario”, una educación “en mínimos históricos” o el problema “gravísimo” de la vivienda, así como el “abandono” a Ceuta tras la crisis migratoria y “el abandono y la traición en la dana”.

“Vox tiene las soluciones para la vivienda, la educación, la sanidad y para los mejores servicios públicos.?Y eso pasa, evidentemente, por la prioridad nacional. Es necesaria la remigración: no hay oferta de vivienda en España, pero en los cinco últimos años han entrado cinco millones de extranjeros a España”, ha expuesto, y ha reiterado que los “parches” aprobados por Sánchez “no son más que cortinas de humo para tapar la corrupción, la mafia y todo lo que se le aproxima familiarmente”.