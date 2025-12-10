Vox asegura que con Pérez Llorca "de momento las cosas van como tienen que ir": "Queríamos acuerdos y ha cumplido"

El síndic de Vox, José María Llanos (i), durante el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha considerado que con el nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "de momento las cosas van como tienen que ir" casi dos semanas después de facilitar su investidura como jefe del Consell en sustitución de Carlos Mazón. "Queríamos acuerdos con luces y taquígrafos y, de momento, ha cumplido con esos acuerdos", ha asegurado.

De este modo lo ha manifestado en rueda de prensa tras la junta de síndics de este miércoles, al ser preguntado sobre si le han "convencido" los primeros días de Llorca al frente del Consell. A su juicio, el nuevo 'dueño' del Palau de la Generalitat ha dicho "exactamente lo mismo que en su debate de investidura", mientras que Vox por su parte ha hecho lo propio.

Sobre las recientes afirmaciones de Llorca en las que se ha erigido como defensor de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Llanos ha considerado que las mismas son "una muestra más" de que el PP ha "blindado" esta institución a la que se ha referido como el "caballo de Troya en nuestro histórico Reino de Valencia". "No estamos en todo de acuerdo", ha reconocido.

No obstante, ha apuntado que Llorca también ha dicho que "defiende la Acadèmia, pero va a exigir una serie de cuestiones, entre otras, la obligación de empezar por llamar lengua valenciana a la lengua valenciana". Pero ha garantizado que la AVL, "tal y como es hoy", a Vox "nos tendrá siempre enfrente".

Además, sobre otras cuestiones, el síndic de Vox ha valorado que el nuevo 'president' de la Generalitat "sí ha hablado del perjuicio que supone el Pacto Verde Europeo contra el sector primario y de la inmigración irregular masiva e incontrolada". "Ha seguido al menos la misma línea que habíamos acordado y que defendió en su debate de investidura", ha asegurado.

Y preguntado por si ha vuelto a hablar con Llorca desde entonces, Llanos ha pedido darle "tiempo", porque "lleva una semana" en el cargo, y ha esgrimido que el hecho de que él hable o no con el jefe del Consell "no va a ningún sitio", aunque ha confirmado que una "reunión oficial no ha habido" tras su proclamación.