Vox avisa al PP de que no habrá "negociación" sobre la sucesión de Mazón hasta que los 'populares' propongan candidato

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha advertido al PP de que no habrá "negociación" sobre la sucesión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat hasta que los 'populares' propongan un candidato, "sea quien sea", cosa que no han hecho "todavía". No obstante, ha reconocido que hasta ahora sí que han habido "contactos", aunque ha considerado "absolutamente irrelevante" quién ha protagonizado los mismos.

"El PP tiene que aclararse y nombrar a su candidato. Esa es su competencia y, cuando esté nombrado, hablaremos sobre políticas concretas. Así hemos hecho siempre", ha expresado este lunes en rueda de prensa tras la junta de síndics.

Dicho esto, Llanos ha recalcado que lo que le interesa a Vox es que, "sea quien sea" el candidato del PP, se impulse "la lucha contra el Pacto Verde y el fanatismo climático", la "inmigración masiva" y se desarrollen políticas encaminadas hacia "la reducción fiscal, el apoyo a la vivienda y la educación en libertad". "Esos han sido siempre nuestros ejes de cualquier negociación política", ha sostenido.

En este contexto, ha insistido en que Vox quiere "conocer al candidato" del PP,"y entonces veremos con qué PP estamos negociando", ha subrayado. "Saben perfectamente que está el PP de Feijóo, el PP de Mazón, el PP de Mañueco, el PP de Guardiola", ha apuntado.

