Vox creció en Madrid primero entre las clases medias y altas y después entre los "perdedores de la modernización"

Un estudio de los investigadores de la Economía Aplicada de la Universitat de València (UV) Rosa Roig, Priscila Espinosa y José M. Pavía analiza la procedencia de los votos de la formación política Vox en la Comunidad de Madrid en las elecciones generales y autonómicas de entre los años 2016 y 2023 y cómo esta se relaciona con el nivel de renta.

La investigación, publicada en la revista Frontiers in Political Science, cuestiona una de las tesis más extendidas sobre la extrema derecha europea: la idea que su crecimiento se debe sobre todo a los llamados "perdedores de la modernización"; es decir, sectores sociales económicamente vulnerables y resentidos con la globalización. Según el estudio, la entrada y la primera expansión de Vox en Madrid estuvieron lideradas por electores de clase media-alta y alta, sobre todo procedentes del PP y de Ciudadanos, y no por las rentas más bajas.

Para este proyecto, los investigadores han construido una gran base de datos que combina resultados electorales y niveles de renta por sección censal (cada sección está formada por entre una y tres mesas de aproximadamente mil electores cada una de un área geográfica concreta), detalla la institución académica.

Mediante técnicas avanzadas de inferencia ecológica-técnica que utiliza datos agregados de grupo para encontrar patrones individuales de comportamiento electoral, los autores del estudio han estimado tablas de transferencia de voto con las que identificar la procedencia de los nuevos votantes de Vox.

DE LA CRISIS DEL PP Y EL PROCÉS HASTA LA PANDEMIA Y AYUSO

El análisis muestra tres grandes etapas. En la primera, hasta las elecciones de abril de 2019, Vox aprovechó la crisis del PP y el contexto del procés independentista catalán para consolidarse como partido de derecha radical "desafiante" ('challenger party'). Introdujo con fuerza el eje de la identidad nacional española y captó sobre todo votantes conservadores de renta alta.

El mapa cambio a partir de noviembre de 2019 y especialmente después de la pandemia. La desaparición progresiva de Ciudadanos abrió un nuevo caladero de votos para Vox, mientras que las restricciones de movilidad por la covid-19 permitieron al partido situarse como voz crítica con las medidas sanitarias.

Sin embargo, en las elecciones autonómicas de 2021 esta bandera la capitalizó la candidata del PP y actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quién consiguió concentrar buena parte del voto de la derecha alrededor de su figura.

CAPTACIÓN DE VOTANTES DEL PSOE Y PODEMOS

En este escenario, el estudio detecta un giro relevante: empezaron a incorporarse al electorado de Vox antiguos votantes de la izquierda, especialmente del PSOE y de Podemos, y con niveles de renta más bajos. En las elecciones autonómicas de 2023, por primera vez, la probabilidad de votar a Vox ocurrió prácticamente independientemente del nivel de renta, y el peso de los exvotantes socialistas y del espacio de Podemos dentro de Vox aumentó, sobre todo entre las rentas bajas y medio-bajas.

Los resultados apuntan a una combinación de dos fenómenos. Por un lado, el que se ha denominado "paradoja de la riqueza": una mayor hostilidad hacia ciertos cambios sociales en entornos prósperos: Por otro lado, la entrada progresiva de los "perdedores de la modernización" en el apoyo a la derecha radical. El peso relativo de cada factor depende tanto del contexto económico y territorial como de la oferta política concreta y, en particular, del tipo de liderazgo que presenta el partido tradicional de la derecha.

En un momento de crecimiento del apoyo electoral a Vox a escala estatal y en diferentes territorios, el estudio subraya que no hay una única explicación ni un único perfil de votante. El caso de Madrid muestra un proceso dinámico, en el que Vox pasa de ser sobre todo un refugio de votantes conservadores de renta alta descontentos con el PP a incorporar segmentos de renta más baja procedentes también de la izquierda.

Esta investigación ha contado con el apoyo de proyectos de investigación competitiva de los marcos autonómico (Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana) y estatal (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).