Vox cree que Pérez deja a Barcala "a los pies de los caballos" con la moción en defensa del valenciano en Alicante

El alcalde dice que "no hay contradicción ni conflicto" y afirma que la declaración aprobada en el Ayuntamiento es "meramente política"

ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, ha acusado este jueves al presidente de la Diputación, el 'popular' Toni Pérez, de dejar al alcalde del PP en la ciudad, Luis Barcala, "a los pies de los caballos". Todo ello, después de que el pleno de la institución provincial aprobara este miércoles una moción en defensa del valenciano en la capital alicantina con el respaldo de Compromís, PSPV y PP.

Este texto es contrario a la declaración institucional que los 'populares' y los de Abascal impulsaron en el consistorio este junio para pedir a Les Corts modificar la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) para que Alicante sea considerado un municipio castellanohablante.

Por su parte, el PP de la Diputación votó a favor de esa moción en defensa de la lengua valenciana después de que el portavoz de Compromís, Ximo Perles, aceptara una enmienda 'in voce' de los 'populares', que indicaron que la administración provincial "no puede oponerse a la autonomía de otra entidad local", como es el consistorio alicantino, y señalaron que "la cuestión debatida no es propia" de la institución.

Además, la diputada provincial 'popular' Cristina García, que también es edil en el Ayuntamiento de Alicante, este miércoles votó a favor de moción en defensa del valenciano, pero la semana pasada respaldó todo lo contrario junto con el resto del gobierno local del PP y el grupo Vox en el consistorio.

ROBLEDILLO: "ATAQUE A LA AUTONOMÍA LOCAL"

En cualquier caso, Robledillo (Vox) ha asegurado en declaraciones distribuidas a los medios que su grupo no va a meterse "en cuestiones internas" del PP sobre por qué "el presidente de la Diputación deja al alcalde de Alicante a los pies de los caballos", aunque sí acusa a los 'populares' de "alinearse con las posturas más radicales de la extrema izquierda separatista de Compromís" y de "atacar directamente a la libertad y la autonomía local de los alicantinos".

"El PP de Toni Pérez se ha tragado el discurso falsario de la izquierda y sus satélites separatistas. Los alicantinos no atacamos el valenciano ni renegamos de su importancia histórica y cultural en nuestra ciudad, pero los tiempos cambian y las leyes deben adaptarse a la realidad social, que no es otra que más del 85 por ciento de los alicantinos tenemos como lengua materna el español", ha aseverado la portavoz de Vox en Alicante.

También ha lanzado un mensaje a la Generalitat que preside Carlos Mazón, ya que, según Robledillo, "el Consell debe decidir si cumple con lo pactado con Vox o sigue haciéndole el juego al separatismo catalán y a sus tentáculos en la Comunitat Valenciana, que se dedican a llamarle asesino". "Ellos verán si traicionan a sus propios votantes, a los que, en campaña electoral, prometieron libertad educativa", ha zanjado.

BARCALA: "NO HAY CONTRADICCIÓN NI CONFLICTO"

Por su parte, Barcala (PP), al ser preguntado por este asunto, ha afirmado en declaraciones a los medios que la declaración institucional impulsada por el equipo de gobierno 'popular' y el grupo Vox en el pleno del consistorio tuvo un carácter "meramente politico" para trasladar esa petición, por lo que, según ha valorado, "ahí se acaba esa cuestión para el Ayuntamiento".

En este sentido, ha evitado valorar el contenido del texto aprobado por PP, PSPV y Compromís en la institución provincial, con el único voto en contra de Vox: "Respecto a lo que hagan otras instituciones o se debata en otros foros, no es algo que me competa ni siquiera afecte al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Alicante".

En este contexto, el alcalde de Alicante cree que "no hay contradicción ni conflicto" sobre esta cuestión y considera que este tema "no tiene más recorrido". "No tengo nada más que manifestar", ha zanjado.