Vox defiende su PNL que pide acabar con el actual sistema de financiación autonómica: "No es nada nuevo"

Llanos no ve "ninguna incongruencia" en presentar esta iniciativa horas después de sacar adelante los presupuestos con el PP

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha defendido la proposición no de ley (PNL) presentada por su formación en todos los parlamentos autonómicos en los que está representado, entre ellos el valenciano, en la que pide acabar con el actual sistema de financiación autonómica, por haberse demostrado, a su juicio, ser un "fracaso" que supone "duplicidad, despilfarro y desigualdad", y ha subrayado que esta reivindicación "no es nada nuevo" en su partido.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes, después de que la formación haya presentado esta PNL por la que insta a superar el actual modelo de financiación autonómica, "diseñado a la carta para satisfacer las demandas del separatismo y la voracidad competencial de las autonomías", con el fin de "garantizar la igualdad y la solidaridad entre los españoles".

En concreto, la PNL propone el rechazo a "cualquier impulso del modelo de financiación autonómica que profundice en un modelo que nos hace desiguales y de las negociaciones con los partidos separatistas". El objetivo de la iniciativa de Vox es implantar una "visión nacional", superar el actual modelo y establecer uno nuevo "basado en la solidaridad, la urgencia de reducir el gasto público ineficaz que permita una bajada masiva de impuestos y la recuperación de competencias" por parte del Estado.

José Mª Llanos ha hecho hincapié en que esta reivindicación "no es nada nuevo" porque desde Vox creen que el sistema de financiación autonómico es "un fracaso que supone las tres D de siempre: duplicidad, despilfarro y desigualdad". Y ha reconocido que es "evidente" que la Comunitat Valenciana es "la última" y está infrafinanciada. "Lo hemos dicho siempre, pero eso es consecuencia precisamente de este desigual sistema", ha argumentado.

Frente a ello, ha apostado por un sistema nacional "de equidad" en el que "todas las regiones tengamos la misma consideración". "Lo que es evidente es que el sistema ha demostrado su fracaso porque hay autonomías tratadas como de primera y autonomías tratadas como de tercera", como es la Comunitat Valenciana, ha expuesto.

A su juicio, con este nuevo sistema que plantea Vox "tendríamos el reparto correspondiente que todos los ciudadanos y los valencianos se merecen". "Hay que tener en cuenta que hoy en día cada uno de los valencianos debe 11.142 euros gracias a este sistema fracasado", ha lamentado.

"VOX NO VA A DEJAR DE SER VOX"

Preguntado por si no le parece "una contradicción" que el PP --partido con el que ha pactado la aprobación de los presupuestos de la Generalitat que salieron adelante este miércoles-- apoye precisamente la reforma del actual sistema de financiación, José Mª Llanos ha asegurado que su partido ha sacado "un pacto de presupuestos" que es "muy beneficioso para los valencianos" y ha garantizado: "Aparte de eso, Vox no va a dejar de ser Vox y no va a dejar de defender lo que siempre hemos defendido, y es la igualdad de todos los españoles".

Así, ha considerado que con "la igualdad de todos también los valencianos estaremos al mismo nivel". "No es el café para todos, porque el que en el 96 planteaba el señor --José María-- Aznar suponía café con leche para algunos y café con agua para los demás, como se ha demostrado", ha expuesto.

Para el síndic de Vox, "hace falta una reforma del sistema de financiación", pero no "dentro de lo que supone o lo que sería un parche" en el sistema actual, porque eso "va a seguir generando una desigualdad entre todos los españoles": "Si se le permite a Cataluña, al separatismo catalán, que se queden con la recaudación de los impuestos, eso va a suponer una carga de 23.000 millones solo de partida que van a tener que asumir también los valencianos".

"NINGUNA INCONGRUENCIA"

Por todo ello, ha apostado por devolver competencias fiscales al Estado "para que luego haya un reparto entre regiones absolutamente equidistante y correspondiente a la realidad de cada una de las autonomías".

"Otra cosa", según Llanos, es el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario que reclama el Consell para evitar el colapso: "Precisamente está demostrando que el FLA es necesario, sobre todo para la Comunidad Valenciana, pero es un parche precisamente consecuencia de esa desigualdad entre las distintas comunidades autónomas y que a nosotros desde el primer momento nos ha perjudicado".

Así, ha negado que exista "ninguna incongruencia" al respecto, porque Vox "ha dicho y sigue diciendo lo mismo": "Los valencianos necesitamos ese FLA extraordinario, porque, si no, las nóminas en julio se dejarán de pagar, gracias al Gobierno de --Pedro-- Sánchez, que se ha sometido al chantaje de los separatistas".

"NO ESTAMOS DEFENDIENDO EL PROGRAMA DEL PP"

Cuestionado sobre el hecho de que Vox presente esta PNL apenas unas horas después de aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2025 tras un pacto con el PP, que sí que apuesta por la reforma del actual sistema de financiación, el síndic de Vox ha afirmado que los 'populares' "lo plantearán como quieran" y ha negado que su formación esté "defendiendo el programa del PP".

"El PP puede querer, y nosotros también, una reforma del sistema de financiación. Pero nosotros un sistema de financiación de todas las autonomías para que haya un sistema nacional", ha argumentado.