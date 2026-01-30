Vox dice que investigará si la edil de Urbanismo intervino en la adjudicación de viviendas sociales en Alicante

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala (i), y la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Carmen Robledillo (d), en una imagen de archivo - Joaquín P.Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Alicante ha asegurado que investigará si la edil de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), intervino "durante su mandato" de concejala en "algún trámite, de manera directa o indirecta, relativo a la construcción y adjudicación" de vivienda de protección pública en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan.

"Los alicantinos merecen la verdad, caiga quien caiga", ha señalado la formación este viernes en un comunicado, en el que ha recalcado que este jueves pidió en el pleno el cese de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio, María Pérez-Hickman, quien ha dimitido de ese cargo tras haber publicado 'Información' que entre los adjudicatarios de esas viviendas están dos hijos y un sobrino de ella, además de un arquitecto municipal y la edil de Urbanismo.

También pide que ese puesto quede vacante "hasta que se investigue y se esclarezca todo". "Lo que más nos preocupa es que un representante o un cargo se aproveche de su condición de servidor público y pasar por encima del derecho de otro alicantino. Hablamos de alguien que era jefe de Servicio de Contratación durante el proceso de adjudicación del suelo y no podemos permitir la más mínima duda", ha agregado, en alusión a Pérez-Hickman.

Desde Vox afirman que "ya" han solicitado a la Generalitat Valenciana "el listado de adjudicatarios de las viviendas para averiguar si alguien que haya podido tener relación con el procedimiento es adjudicatario".

"Los alicantinos, como el resto de españoles, estamos hartos de la corrupción del sistema bipartidista y vamos a exigir la depuración de todas las responsabilidades y vamos a seguir muy de cerca el expediente de averiguación de hechos que anunció el alcalde", ha concluido.