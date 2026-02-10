Vox dice que no tiene "interés" en entrar en el Consell y que su aspiración es alcanzar mayoría absoluta en la Comunitat

Junta de síndics este martes - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha afirmado que su formación no tiene "ningún interés en entrar en ningún gobierno", como es el caso del de la Comunitat Valenciana, porque su aspiración es alcanzar la mayoría absoluta en las próximas elecciones y aplicar "el 100%" de su programa electoral, aunque ha deslizado que participará en todos aquellos "en los que tenga algo que decir" siempre que se cumplan sus propuestas.

Mientras, el portavoz del PP, Nando Pastor, ha considerado que la relación con Vox en la Comunitat Valenciana es "completamente diferente" a la de otros territorios, "ni mejor ni peor", aunque ha admitido que los 'populares' se sienten "cómodos" con el partido de Santiago Abascal. Por el contrario, el socialista José Muñoz ha asegurado que el PP es el "tonto útil" de Vox, mientras que Joan Baldoví (Compromís) ha sostenido que Vox es "el partido de los vagos" porque "no quieren involucrarse en la gobernabilidad".

Así lo han manifestado desde los distintos grupos en ruedas de prensa tras la junta de síndics de este martes, la primera del nuevo periodo de sesiones que produce dos días después de las elecciones en Aragón, en las que el PP fue la primera fuerza, mientras que el PSOE perdió cinco escaños y Vox duplicó su resultado al pasar de 7 a 14.

De un lado, José Mª Llanos (Vox) ha celebrado el "éxito rotundo" de su formación en Aragón, donde dobló sus escaños, lo que supone "un orgullo". "Los demás han estado en otras cosas", ha señalado sobre el resto de formaciones, aunque ha abogado por digerir este resultado "sin euforias" y con "prudencia y cabeza".

Preguntado por si en el actual contexto se plantean entrar en el gobierno de la Generalitat, liderado por Juanfran Pérez Llorca (PP), Llanos ha expuesto que lo que se plantean en Vox es que los valencianos "nos den tal grado de confianza que gobernemos la Comunidad Valenciana con mayoría absoluta". "Para eso hemos venido, no hemos salido de ningún grupo de juventudes o nuevas generaciones para hacer carrera. Estamos en política para defender los intereses de la ciudadanía", ha indicado.

VOX QUIERE DUPLICAR "O TRIPLICAR" RESULTADOS

Así, ha recalcado que su "único interés" es gobernar para poder aplicar "el 100% de las políticas" de Vox y que gracias a la "influencia" en la Comunitat Valenciana "y en muchos lugares" supone una mejora de la vida y el bienestar de la ciudadanía. Dicho esto, ha rechazado "hacer visionarios" o hablar sobre el futuro, aunque ha concretado: "Lo que queremos es duplicar, como en Aragón, o triplicar. Así que saquen los números de los que estamos, eso es lo que quiere Vox para los valencianos".

También ha hecho hincapié en que su formación estaba "muy bien" cuando compartía los gobiernos autonómicos junto al PP, pero ha insistido en que no se salieron "por gusto", sino porque "no se estaban cumpliendo los pactos que llevaron a Vox a formar parte de esos gobiernos". "Ni teníamos intención de entrar porque sí ni teníamos intención de salir porque sí", ha resumido. Y ha añadido que cuando "llegue el momento" participarán de los gobiernos "donde se apliquen políticas que Vox propone".

Cuestionado sobre cuándo será ese momento, si antes o después de las elecciones, José Mª Llanos ha insistido en que no tienen "ningún interés en entrar en ningún gobierno", sino que tienen "todo el interés del mundo en gobernar con mayoría absoluta para aplicar el 100% de nuestro programa".

No obstante, ha deslizado que participarán en todos aquellos "en los que tenga algo que decir" siempre que se cumplan sus propuestas, que son "las mismas en todos los territorios". "No tenemos interés en decir si entramos o no entramos, porque esa no es la cuestión, la cuestión es que se apliquen las mejores políticas para los ciudadanos", ha zanjado.

PP: SITUACIÓN "COMPLETAMENTE DIFERENTE"

Mientras, Nando Pastor (PP) ha hecho hincapié en que en Extremadura y Aragón su partido se vio obligado a convocar elecciones porque Vox "no había aprobado los presupuestos", pero ha valorado que en la Comunitat Valenciana la situación es "completamente diferente" porque ambas formaciones han conseguido "hitos importantes" como sacar adelante las cuentas de 2025 o superar una transición "tranquila y sin sobresaltos algunos" tras la dimisión de Carlos Mazón y la investidura de Pérez Llorca.

Preguntado por si los 'populares' valencianos se sienten cómodos con Vox, ha argumentado: "Con un partido me saque los presupuestos adelante, ¿cómo no voy a estar cómodo? Nos sentamos a trabajar, dialogar y estudiar temas y hemos posibilitado un cambio de gobierno ejemplar, modélico, rápido y sin sobresaltos ni estridencias. ¿Estoy cómodo? Sí, decirle lo contrario sería mentir".

PSPV: "LLEGARÁ UN DÍA QUE VOX SORPASSARÁ AL PP"

Por el contrario, José Muñoz (PSPV) ha asegurado que el PP es el "tonto útil" que ejecuta las políticas de Vox y ha advertido a Llorca de que el apoyo de la formación de Abascal no es "gratuito". "Lo que hacen desde el primer momento es que ejecute su ideario", ha subrayado, al tiempo que ha avisado de que mientras los 'populares' sufren un "desgaste progresivo" quien "sube en las votaciones es la extrema derecha". "Llegará un día en que Vox sorpassará al PP si sique este camino", ha augurado.

Además, el síndic socialista ha negado que su partido esté "agitando el miedo a la ultraderecha" y ha argumentado que la "gente normal tendría que tenerlo": "La historia nos demostró que cuando la extrema derecha llega al poder no es que cumpla su programa, es que se pasan, lo hacen el triple, no en el buen sentido", ha avisado. De hecho, ha asegurado que el PP también tendría que tenerle "miedo". "¿O están de acuerdo con Trump?", ha preguntado a los 'populares'.

Nando Pastor (PP) ha replicado posteriormente a Muñoz que los resultados de Aragón reflejan precisamente que "las cosas en el PSPV no funcionan nada bien" y le ha afeado que tras cosechar su "peor resultado posible" hablen ahora "de otras cuestiones", algo que ha calificado de "surrealista". "Es probable que sean presos del pánico porque ven claramente que su líder, Diana Morant, es la otra cara de la moneda de la --ex--ministra --Pilar-- Alegría", ha sostenido.

"Dos ministras 'sanchistas' de pura cepa creadas por --Pedro-- Sánchez a su imagen y semejanza llevadas a competir en territorios vecinos", ha añadido el síndic del PP, que no obstante ha considerado "normal" que desde el PSPV "se estén inventando estas cuestiones" parea "marear la perdiz". "Tienen un grave problema con su líder y eso les lleva a todo esto", ha insistido.

COMPROMÍS: EL PP "SE ARRODILLA UNA Y OTRA VEZ" ANTE VOX

Mientras, Joan Baldoví (Compromís) ha asegurado que Vox es "el partido de los vagos" porque "no quieren involucrarse en la gobernabilidad de los territorios donde tienen posibilidad", pero ha advertido de que están "mirándolas pasar e introduciendo su agenda extremista a un PP que una vez y otra se arrodilla" ante la formación de Santiago Abascal. "Les veo muy cómodos, en una posición de no hacer nada y de emponzoñar con sus exigencias al PP", ha considerado.

Sobre si le preocupa el escenario de la Comunitat tras las elecciones de Aragón, ha respondido que "al contrario" porque si hay "una cosa clara" es que en la región valenciana no se han convocado elecciones tras la dimisión de Carlos Mazón "porque existe esa posibilidad cierta de cambio". "Si no se han celebrado es porque ni a Feijóo ni a Abascal les convenía", ha incidido Baldoví, que se ha mostrado "muy esperanzado" de que puedan haber elecciones "pronto". "Les vamos a echar", ha augurado.