Vox justifica su PNL sobre prioridad nacional ante el "colapso" provocado por inmigración e insta al PP a posicionarse

Archivo - El síndic de Vox, José María Llanos (i), durante el debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha justificado la iniciativa presentada por su grupo en la cámara autonómica en la que pide instar al Consell a solicitar al Gobierno de España que garantice la "prioridad nacional" ante la "inseguridad en nuestras calles" y el "gran colapso" en la sanidad y los servicios sociales provocado, según ha sostenido, por la inmigración "irregular masiva".

Además, ha instado tanto al PP como al resto de partidos políticos a "explicar a los españoles por qué se oponen a que se les dé prioridad a ellos para el acceso a los servicios sociales". "Vox no tiene que justificarse", ha aseverado.

Así lo ha manifestado este viernes, en un vídeo remitido por su grupo a los medios, un día después de registrar en Les Corts una proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia para instar al Consell a solicitar al Gobierno que garantice "la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles" y establezca este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos o los programas de vivienda, así como en el acceso al sistema de prestaciones y pensiones.

"Vox dice prioridad nacional sí y por eso hemos presentado una iniciativa en defensa de la prioridad nacional, del Estado de bienestar de los valencianos y de todos los españoles", ha expuesto Llanos, para seguidamente advertir de que la "inmigración irregular masiva está provocando mayor inseguridad en nuestras calles, un gran colapso en la sanidad con listas de espera interminables, meses y meses para una operación, y también en el resto de servicios sociales".

De hecho, según ha asegurado, "el Estado del bienestar de los españoles se está viendo absolutamente perjudicado cuando --estos-- son los que lo sostienen con su esfuerzo y con su dinero". "Y esto no es xenofobia, esto es una exigencia irrenunciable de justicia social", ha matizado, para argumentar que su formación defiende la prioridad nacional "para la el acceso a las ayudas a la compra de la vivienda, para la sanidad, para el resto de los servicios sociales, también para las subvenciones".

"En España hay más de diez millones de residentes extranjeros y esto no es una evolución natural", ha subrayado Llanos, que en este punto ha acusado al Gobierno de España de estar "traicionando a los españoles". Ante esta situación, ha resaltado que Vox ha presentado en los parlamentos autonómicos "una serie de iniciativas para defender la prioridad nacional en el acceso a todos los servicios sociales de los españoles".