Vox pide prioridad nacional en vivienda y ayudas y endurecer la política migratoria en la ley de acompañamiento

Archivo - El síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado este jueves en Les Corts sus enmiendas a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2026, que incluyen la petición de que se aplique lo que este partido denomina como "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda y a las ayudas públicas. Además, propone endurecer la política migratoria, proteger "el derecho a la vida del no nacido" y aprobar una rebaja fiscal "histórica" mediante una reducción generalizada del IRPF.

Según el síndic de Vox, José Mª Llanos, la principal novedad de sus enmiendas es que "por primera vez, la prioridad nacional es el principio rector en la legislación valenciana". "Con ello, este principio deja de ser únicamente un planteamiento político para convertirse en un criterio con reconocimiento legal en ámbitos esenciales como la vivienda y los servicios sociales", afirma en un comunicado.

En materia de vivienda, Vox modifica la Ley 8/2024 para incorporar la "prioridad nacional" al sistema de baremación para el acceso a vivienda de protección pública (VPP). Pide establecer criterios como los años de empadronamiento del solicitante y de sus progenitores, la cotización, la escolarización, la condición de familia numerosa o la edad inferior a 40 años para determinar la adjudicación de VPP.

También quiere elevar los requisitos de arraigo para acceder a VPP: exige cinco años de residencia para el alquiler social y diez años de empadronamiento para la compra de VPP. E incorporar la "prioridad nacional" como principio rector de las leyes de Servicios Sociales y de la Renta Valenciana de Inclusión, estableciendo la obligación de que la Generalitat desarrolle reglamentariamente este principio.

En inmigración, Vox plantea una "profunda" modificación de la Ley de Integración de las Personas Inmigrantes. Las enmiendas incluyen: "informar a los inmigrantes sobre los programas de retorno voluntario; limitar las políticas de integración a quienes residan legalmente en España y respeten el ordenamiento jurídico español, así como la identidad, las costumbres y las tradiciones de España y de la Comunidad Valenciana e impedir que puedan recibir reconocimientos públicos entidades que promuevan la inmigración irregular".

Propone además "suprimir organismos creados durante los gobiernos del Botànic, como el Foro Valenciano de la Inmigración, el Observatorio de la Inmigración y la Comisión Mixta para el desarrollo de la Estrategia Valenciana de Migraciones", junto a "la prohibición de mantener el rostro sustancialmente cubierto cuando resulte necesaria la identificación de las personas". Esta última previsión se incorpora a la normativa sobre espectáculos públicos, transporte, sanidad, función pública y centros educativos, habilitando la colaboración de las policías locales para garantizar su cumplimiento.

Paralelamente, sus propuestas buscan reforzar los requisitos para acceder a prestaciones financiadas con recursos públicos, como elevar de 15 meses a tres años de residencia ininterrumpida el requisito para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión. Y "como alternativa, que puedan acceder quienes acrediten diez años de residencia acumulada durante los últimos treinta años, evitando perjudicar a los valencianos que hayan desarrollado parte de su vida fuera de la Comunidad Valenciana". También exige que las personas en edad y condiciones de trabajar cumplan los requisitos legales para acceder al mercado laboral.

En el ámbito educativo, Vox pide "reforzar la neutralidad ideológica" de los centros mediante "la revisión de los currículos de Infantil para eliminar referencias a la ideología de género, la sexualidad y el multiculturalismo; la ampliación de las funciones de la Inspección Educativa para velar por la neutralidad ideológica y lingüística; la creación de un procedimiento específico para que las familias puedan denunciar vulneraciones de la neutralidad y la prioridad de los productos españoles, de proximidad y de temporada en los comedores escolares, limitando los menús especiales a razones estrictamente sanitarias".

Las enmiendas de este grupo introducen una reforma de la Ley de Infancia y Adolescencia con el objetivo de "reforzar la protección de los menores, el apoyo a las familias y la transmisión de la cultura y las tradiciones valencianas". Pide incorporar "la obligación de prevenir y proteger a los menores frente a comportamientos contrarios a la legalidad vigente y a los usos y costumbres propios de nuestra comunidad, y el reconocimiento, por primera vez, de la obligación de la Generalitat de salvaguardar y proteger el derecho a la vida del no nacido".

CONTRA LA "IDEOLOGÍA DE GÉNERO"

También "la sustitución de las referencias a la ideología de género y a la sexualidad por el principio de respeto entre hombres y mujeres; la garantía de que el alumnado conozca la cultura arraigada, las costumbres y tradiciones valencianas, así como las lenguas oficiales de la región, y fomentar la reagrupación familiar en el país de origen durante los procesos de preparación para la vida independiente de los menores, adaptando estas políticas a la normativa autonómica vigente".

En materia de igualdad, Vox pide modificar diversos aspectos de la normativa autonómica para "reorientar las políticas públicas hacia un modelo basado en la igualdad de todos los ciudadanos y la libertad". Solicita "la derogación del precepto que contempla viviendas temporales destinadas exclusivamente a personas LGTBI en riesgo de exclusión; la sustitución del carácter obligatorio de determinadas actuaciones de promoción de la diversidad en los centros educativos por un modelo basado en la voluntariedad y en la decisión de cada centro y de su consejo escolar; la supresión de las oficinas de atención e información LGTBI en las universidades valencianas o la transformación del actual Espai de la Memòria LGTBI en el 'Espacio de Memoria y Libertad'".

BAJADA GENERALIZADA DEL IRPF Y DE TASAS A CAZADORES

En el ámbito fiscal, propone una reducción generalizada del IRPF para "beneficiar a todos los contribuyentes". Se aplicaría en dos fases: una primera rebaja en 2026 y una segunda, del mismo porcentaje y para todos los tramos de renta, en 2027. Además, contempla una reducción del 5% de todas las tasas de caza.

Las enmiendas incluyen medidas dirigidas a reducir cargas administrativas y mejorar la eficiencia del sector público, mediante la eliminación de trabas burocráticas para sectores industriales como el juguete y el plástico, la incorporación de la inteligencia artificial a los procedimientos administrativos, la fusión de organismos públicos para "racionalizar" la estructura de la Generalitat y nuevos requisitos para garantizar que las subvenciones públicas "respondan a una utilidad efectiva y que sus beneficiarios hayan justificado correctamente las ayudas recibidas".