VOX sobre los presupuestos: "Este año va a ser más de lo mismo, no van a recortar en gasto político innecesario"

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario VOX Comunitat Valenciana, Llanos Massó, ha declarado sobre los presupuestos del Consell: "Nos tememos lo peor: este año va a ser más de los mismo, el Gobierno de Ximo Puig no va a recortar en gasto político innecesario. No se va a hablar de reducción de subvenciones a partidos políticos, sindicatos o patronal cuando los valencianos no pueden pagar el recibo de la luz".

Massó ha explicado que "pese a ser un año en el que ha habido una recaudación importante de lo que están sacando del bolsillo de los ciudadanos, no va a haber ni un ápice de reducción del gasto. Sin embargo, a las residencias de mayores y los centros de menores se les deben más de 50 millones de euros. Los valencianos estamos hartos de pagar la fiesta política", ha criticado en un comunicado.

En esta línea, ha reprochado al Gobierno de Puig que "cada vez gastan más y peor. El otro día, sobre los Fondos Europeos vimos que los requisitos que se piden en materia de emergencia climática o género son los mismos que se repiten en el reparto de fondos de la Generalitat Valenciana. Nosotros decimos que con la Agenda 2030 vamos al fracaso y que con la Agenda España es con la única que habrá futuro", ha resaltado.