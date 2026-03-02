Vox propone a Ana Vega como presidenta de la comisión de investigación sobre las adjudicaciones de VPP de Les Corts

Archivo - La diputada de Vox Ana Vega interviene durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado la candidatura de Ana Vega para presidir la comisión de investigación sobre viviendas de protección pública (VPP) de Les Corts Valencianes, mientras que el PP lo ha hecho para ostentar la vicepresidencia. El resto de grupos --PSPV y Compromís-- han registrado también los diputados que proponen para formar parte de este nuevo foro parlamentario.

El último pleno de Les Corts aprobó con los votos a favor del PP y Compromís y la abstención del PSPV la propuesta de Vox para crear una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de vivienda de protección pública (VPP) tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo".

Este lunes era el día fijado para que los grupos presentaran las candidaturas de los diputados que participarán en la citada comisión, tras lo que este jueves, después del pleno de Les Corts, se reunirá la comisión para elegir a la mesa y constituirse. A partir de ahí, seguirán los plazos correspondientes.

El PP ha propuesto como integrantes de la comisión a los diputados Joserra González de Zárate, Javier Gutiérrez, Candela Anglés, Elena Bastidas y María Gómez; el PSPV a José Antonio Díaz (portavoz), Mª José Salvador, Benjamín Mompó y Marisa Navarro; Compromís a Mª José Calabuig y Aitana Mas; y Vox a Ana Vega y Miguel Pascual.

Entre ellos, Vox ha propuesto a la alicantina Ana Vega como candidata a la presidencia, mientras que el PP ha situado como aspirantes a ostentar la vicepresidencia a Joserra González de Zárate o María Gómez, y el PSPV a Mª José Salvador para formar parte de la mesa, previsiblemente como secretaria.

La idea de los 'populares', aunque todavía no está cerrada, es apoyar a Vega como presidenta, dado que la propuesta de la comisión de investigación impulsada por Vox contó con los votos a favor del PP, según deslizan fuentes parlamentarias a Europa Press, por lo que previsiblemente saldrá elegida este jueves.

En caso de que saliera adelante este reparto de sillas, se trataría del mismo que se ha seguido en la comisión de investigación sobre la dana, que en este caso preside Miriam Turiel (Vox), con Vicente Betoret (PP) como vicepresidente y Alicia Andújar (PSPV) como secretaria.