Las VTC se enfrentan a multas de hasta 6.000 euros por buscar a clientes en la calle o aparcar en hoteles y aeropuertos

Archivo - Coche Uber circula por una calle (archivo) - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo decreto ley de movilidad, publicado este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y que entra en vigor este sábado, recoge sanciones de hasta 6.000 euros con inmovilización de vehículo para las VTC que circulen por las calles en busca de clientes o con licencias de otras comunidades autonómas.

Además, establece multas de hasta 3.000 euros para las VTC que estacionen en la vía pública para captar clientes, con mención expresa a lugares de alta demanda como aeropuertos, estaciones de tren u hoteles. Estas multas se elevarán hasta los 6.000 euros para los titulares reincidentes.

Así lo detalla el texto del decreto ley publicado este viernes, por el que se modifica el decreto Ley 4/2019, de prestación del servicio de transporte público discrecional de personas viajeras mediante arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), y la Ley 13/2017 del Taxi de la Comunitat Valenciana. El decreto ley entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, este sábado.

La nueva norma, según explicó el Consell cuando lo aprobó la semana pasada, pretende mejorar la "convivencia" entre taxis y VTC --dos sectores enfrentados que han protagonizado movilizaciones en los últimos meses para defender sus intereses--, además de "reforzar la seguridad jurídica" tras diferentes resoluciones judiciales que han anulado normativas estatales, autonómicas y locales.

La regulación elimina la referencia que limitaba exclusivamente a los servicios interurbanos la actividad de las VTC y modifica las condiciones de contratación para suprimir los 15 minutos de espera antes de contratar.

Asimismo,, el decreto ley suspende del otorgamiento de nuevas autorizaciones de taxi y VTC, salvo vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, hasta que se disponga de un estudio técnico que analice el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 99.5 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. El estudio se tiene que elaborar en un plazo máximo de dos años.

Además, habilita provisionalmente a las VTC domiciliadas en la Comunitat Valenciana para realizar transporte urbano, hasta que se disponga del citado estudio técnico. No podrán acogerse a esta habilitación provisional aquellas empresas que hayan sido sancionadas por la comisión de dos o más infracciones durante los últimos 3 años. La transmisión de la autorización de arrendamiento supondrá la pérdida automática de la habilitación provisional, quedando únicamente autorizada a la realización de servicios interurbanos.

El decreto unifica el control de transportes y somete a los taxis al procedimiento sancionador de la ley estatal (LOTT), dejando la normativa anterior solo para las infracciones cometidas antes de la entrada en vigor del texto.

CONDICIONES DE PRESTACIÓN PARA LAS VTC

En su artículo 5, el nuevo decreto ley establece las condiciones de prestación de los servicios de VTC: "No podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientela ni propiciar la captación de personas viajeras que no hubiesen contratado previamente el servicio en la forma establecida en el artículo".

El texto precisa que esta prohibición "incluye el estacionamiento en las citadas vías públicas, debiendo estacionar en garajes o aparcamientos no ubicados en la propia vía pública".

Por tanto, establece que "queda prohibido el estacionamiento en lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte de personas viajeras como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, centros comerciales y de ocio, instalaciones deportivas, hoteles, paradas de taxis, hospitales o cualquier otro establecimiento similar, que pueda propiciar la captación de clientela".

La nueva norma recoge además que cada vez que se sustituya uno de los vehículos VTC se hará por otro vehículo con etiqueta Eco o con etiqueta Cero Emisiones.

SANCIONES PARA LAS VTC

El nuevo decreto ley establece una serie de infracciones muy graves que se enfrentan a multas de entre 3.001 a 6.000 euros y en las que el personal inspector ordenará la inmovilización inmediata del vehículo. Entre ellas está realizar servicios de VTC de carácter urbano sin la preceptiva habilitación provisional, con documentos o la cesión de la habilitación.

También es una infracción muy grave el prestar un servicio de VTC de carácter urbano en un ámbito territorial que no se corresponda con el de la autorización administrativa habilitante. Es decir, la prestación de servicios por parte de VTC de otras comunidades autónomas.

Las sanciones muy graves de las VTC contemplan captar o recoger clientes sin que estos clientes hayan contratado previamente el servicio, circular por las vías públicas en busca de clientes, obstruir la actuación del personal con funciones de inspección y prestar los servicios mediante personas distintas de la titular de la autorización administrativa habilitada provisionalmente para la realización de servicios urbanos.

Además, la imposición de tres sanciones en el período de dos años por infracciones muy graves podrá dar lugar a la revocación de la autorización.

Asimismo, las infracciones graves se enfrentan a multas de 1.001 a 3.000 euros e incluyen, entre otras, el incumplimiento de las condiciones legales de los horarios y calendario de descanso, el incumplimiento de la obligación de suscribir los seguros preceptivos y estacionar en la vía una VTC y propiciar la captación de clientes que no hayan contratado previamente el servicio.

También se considera infracción grave la salida de los vehículos VTC del lugar en el que habitualmente estén estacionados o su circulación sin disponer de la documentación exigible, entre otras prácticas.

Se sancionarán con una multa de 3.001 a 6.000 euros las infracciones graves cuando el responsable de éstas ya haya sido sancionado por la comisión de cualquier infracción grave en los dos años anteriores.

Finalmente, las infracciones leves y que están sujetas a multas de 501 a 1.000 euros incluyen no llevar a bordo del vehículo la documentación formal e incumplir las normas generales de policía.

Además, la competencia para incoar y resolver procedimientos sancionadores podrá ser delegada a los ayuntamientos que lo soliciten.

TAXIS

El nuevo decreto ley también modifica la Ley del Taxi para ampliar a tres el número máximo de autorizaciones de las que podrá ser titular una misma persona física. Serán hasta cinco autorizaciones cuando se trate de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

Por otro lado, en la creación de nuevas autorizaciones de taxi se mantiene la ratio general de una autorización por cada mil habitantes, pero podrán concederse nuevas licencias cuando exista una demanda de servicio que deba atenderse y que sea debidamente justificada o cuando sea necesario incrementar el número de vehículos adaptados.

El decreto también elimina la exigencia de plena y exclusiva dedicación en el sector del taxi, aunque mantiene la incompatibilidad entre la actividad de taxista y la titularidad o conducción asalariada en servicios VTC.

En caso de fallecimiento del titular o jubilación, el decreto fija un plazo máximo de dos años para que los herederos o el afectado regularicen y transmitan la licencia. Se contempla expresamente la situación de herederos menores de edad mediante la designación de una persona representante hasta que puedan obtener la capacitación necesaria.

La norma también permite iniciar la extinción de áreas de prestación conjunta de ambos sectores a solicitud de alguno de los municipios integrantes. Además, se mantiene que los municipios de más de 200.000 habitantes o con más de 200 taxis puedan decidir no integrarse en un área de prestación conjunta.