Las VTC suspenden su calendario de movilizaciones tras el anuncio de reuniones con la Generalitat

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones del sector VTC han decidido suspender el calendario de movilizaciones previstas después de que la Generalitat haya convocado para la próxima semana reuniones en el marco de la elaboración de una nueva regulación del transporte.

Después de dos jornadas de movilizaciones, primero del taxi y luego de las VTC, el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha avanzado que la Generalitat ha convocado para la próxima semana a los sectores del taxi y los de VTC para "intentar que todas las partes tengan una solución que les complazca".

Las organizaciones del sector VTC instan a la Generalitat Valenciana a "actuar con responsabilidad y abrir las mesas de negociación lo antes posible con voluntad de llegar a un acuerdo que viabilice la continuidad del servicio urbano de estos vehículos", han señalado en un comunicado.

"Confiamos en que este acto de suspender las movilizaciones abrirá una vía de entendimiento que beneficie tanto a los trabajadores como a la ciudadanía", han subrayado las asociaciones del sector.

Tras la marcha lenta organizada este jueves por el Sindicato Libre de Transporte (SLT), que movilizó a más de 1.000 vehículos en la ciudad de València, SLT ha manifestado que "la protesta fue la última opción ante la inacción del conseller Vicente Martínez Mus". Según el SLT, las movilizaciones no fueron un fin en sí mismas, sino una medida de presión ante la falta de respuesta a sus demandas.

El sindicato ha expresado su esperanza de que la suspensión de las movilizaciones sirva como "un gesto de buena voluntad de cara a la negociación de un marco jurídico estable para poder seguir trabajando en la Comunitat con garantías".

Desde MOVVA, una de las patronales implicadas en la protesta, se ha señalado que "el sector ha mostrado una firme unidad para defender sus derechos y evitar una legislación que pondría en peligro miles de empleos". La organización ha reafirmado que la suspensión de las movilizaciones no significa un retroceso, sino un paso hacia la búsqueda de soluciones a través del diálogo.

Por su parte, UNAUTO VTC ha remarcado que el objetivo es "una negociación justa y responsable con la Generalitat, que garantice el futuro de los trabajadores y la estabilidad del sector VTC".

Por último, las organizaciones del sector VTC han pedido disculpas a la ciudadanía por las molestias causadas por las movilizaciones. "Somos conscientes de los inconvenientes y agradecemos la comprensión de la población. Nuestro propósito sigue siendo el mismo, llegar a un acuerdo que garantice los derechos de los trabajadores y el futuro del sector", han concluido.