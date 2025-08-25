El vuelco de un camión corta la A-7 en Picassent en sentido hacia Castellón

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión ha provocado el corte de los tres carriles de la A-7 en el término municipal de Picassent (Valencia), en sentido hacia Castellón, según ha informado el Centro de Gestión de Tráfico.

El siniestro, cuyas causas no se han precisado, se ha registrado sobre las 14.20 horas a la altura del punto kilométrico 350,600 y ha generado más de tres kilómetros de retenciones en ambos sentidos de la circulación.

El tráfico se ha desviado tanto por la V-30 como por la V-31, vías que a su vez han registrado tráfico lento: seis kilómetros tanto en la V-31 hacia València a la altura de Silla como en la V-30 hacia la A7. A las 16.15 horas el camión aún no había sido retirado de la calzada.