La Vuelta regresa a Castellón y pasará por El Bartolo desafiando a los ciclistas con un camino de tierra

La Vuelta regresa a la provincia de Castellón y pasará por primera vez por El Bartolo, desafiando a los ciclistas con 3,5 kilómetros de camino de tierra - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta a España está 'de vuelta' a la provincia de Castellón y lo hace "a lo grande", ya que una de las novedades de La Vuelta 26 es la presencia del 'sterrato' (caminos de tierra), que tendrá lugar en la sexta etapa y cuyo recorrido se ha trazado de manera íntegra en la provincia de Castellón.

La apuesta de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, por traer La Vuelta permitirá que la provincia de Castellón se convierta los días 27 y 28 de agosto de 2026 en la protagonista de uno de los eventos deportivos con mayor trascendencia mediática a nivel mundial, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

Serán las etapas 6 y 7 de La Vuelta cuando todas las miradas se centren en la provincia de Castellón, "y permitirán mostrar al mundo las innumerables bondades y atributos de nuestra tierra y proyectar nuestro gran Castellón Escenario Deportivo". Así se ha expresado la presidenta de la Diputación de Castellón, quien se ha desplazado a Mónaco junto al diputado de Deportes, Iván Sánchez, para asistir a la presentación de la prueba.

La máxima representante de la institución provincial que ha querido acompañar al director técnico de La Vuelta, el burrianense Kiko García, y a todo el equipo de La Vuelta, en el acto de presentación de un evento deportivo "que volverá a poner a la provincia en el centro de las miradas de millones de aficionados de todo el mundo, consolidando el deporte como motor de desarrollo y poniendo a la provincia en el foco mundial", ha añadido Marta Barrachina.

En cuanto a los detalles desvelados este miércoles, "La Vuelta 26 seguirá manteniendo el carácter internacional del evento", ha afirmado el director general de La Vuelta, Javier Guillén, quien ha destacado "que será una edición con un marcado carácter mediterráneo, desde su inicio hasta el final en Andalucía".

Mónaco marcará un arranque prestigioso para una edición "que visitará ciudades históricas, puertos de montaña que forman parte de nuestra historia y ascensiones inéditas, antes de finalizar en un enclave único como la Alhambra, la fortaleza roja de Granada".

Al hilo, será en la provincia de Castellón donde La Vuelta desafiará a los ciclistas con un tramo de 3,5 kilómetros de camino de tierra hacia El Bartolo, situado a 16 kilómetros de la línea de meta de la etapa 6 en Castellón. Esta será la primera vez que La Vuelta pase por El Bartolo, emblema del término municipal de Benicàssim y del conjunto de la provincia.

"Un tramo de camino de tierra inédito en La Vuelta y que hará de la etapa en Castellón un gran desafío, sumando más exigencia a un recorrido que se ha diseñado para el disfrute de ciclistas y espectadores", ha subrayado Marta Barrachina.

Concretamente, la provincia de Castellón acogerá la sexta etapa de manera íntegra, con salida en Alcossebre y final en la ciudad de Castellón, con un total de 176 kilómetros de recorrido. Tras su salida en Alcossebre, la etapa 6 transcurrirá por los términos municipales de Alcalà de Xivert, Les Coves de Vinromà, La Serratella, Albocàsser, Serra d'En Galceran, Benlloc, Cabanes, Benicàssim y Castellón. Los puntos a destacar de esta quinta etapa son el Puerto de La Serratella (799 m altitud), Coll de la Bandereta (785 m), Alto del Desierto de las Palmas (418 m), el tramo de tierra y Puerto El Bartolo (713 m).

Con más detalle, la primera parte de la etapa es bastante sinuosa y servirá para definir la escapada del día. Tras una primera ascensión al Desierto de las Palmas, los ciclistas comenzarán de nuevo la misma subida antes de tomar un desvío hacía el Bartolo, donde deberán afrontar unos tres kilómetros y medio de tierra antes de coronar y afrontar la rápida bajada hacia Castellón.

Tras esta exigente etapa, La Vuelta continuará en la provincia de Castellón siendo Vall d'Alba el municipio encargado de acoger la salida de la etapa 7 que tendrá en Valdelinares el final del etapa. Antes de adentrarse en la provincia de Aragón, los ciclistas tendrán ante sí varios puntos a destacar en tierras castellonenses, como el Puerto El Remolcador (982 m) o el Alto de Zucaina (814 m).

La presidenta de la Diputación ha incidido en que estas dos etapas que recorrerán la provincia "es una muestra de la gran apuesta de la institución provincial por hacer del deporte uno de los grandes motores de promoción y desarrollo de Castellón". Los datos "hablan por sí solos", ya que en cifras generales, La Vuelta moviliza en torno a 3.000 personas que componen la caravana y genera