Vuelve la convocatoria 'Transformem en xarxa' de la Fundació Horta Sud para proyectos de entidades afectadas por la dana

Uno de los proyectos seleccionados de la convocatoria pasada - FUNDACIÓ HORTA SUD

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Horta Sud ha vuelto a convocar las ayudas 'Transformem en xarxa', dotadas con 200.000 euros y dirigidas a organizaciones no lucrativas de los municipios afectados por la dana, según ha informado la entidad en un comunicado.

Las ayudas tienen como finalidad impulsar proyectos que fomenten la colaboración entre entidades y que favorezcan el desarrollo cultural, social y educativo del territorio, así como la cohesión comunitaria y la revitalización de las poblaciones locales, han recordado las mismas fuentes.

Esta convocatoria ha sido posible gracias al apoyo de Caixa Popular, Grupo Ugarte, Fundación Adey, Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, Fundación Banco Sabadell, Fundación Bosch Aymerich, Fundación Caja Navarra, Fundación Gutiérrez Manrique (administrada por Fundación Caja de Burgos), Fundación Mediterráneo, Fundación Roviralta, Fundación Daniel & Nina Carasso, Florida Grup Educatiu, Lacomunicación, Milar-Comelsa y Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana.

Una representación de estas entidades colaboradoras constituirá el Comité de Selección, el órgano encargado de evaluar y elegir los proyectos que opten a las ayudas.

En la convocatoria se valorará especialmente que las iniciativas presentadas cumplan criterios como la contribución a la recuperación de las comarcas afectadas, la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la capacidad de generar alianzas y fomentar el trabajo en red. Las asociaciones pueden presentar sus proyectos hasta el 6 de enero de 2026 a través de este formulario que, al igual que las bases, estará disponible en la página web de la Fundación.

Dadas las circunstancias, 2025 ha sido el primer año en que la Fundació ha convocado estas ayudas dos veces. La primera convocatoria se resolvió antes del verano, con la cual más de 220 entidades no lucrativas han podido desarrollar 69 proyectos en red.

Entre los proyectos beneficiarios destacan iniciativas para la recuperación emocional de la ciudadanía tras la dana, de preservación y mejora de los parques naturales y demás ecosistemas afectados, de dinamización social para personas migrantes, jóvenes, mujeres o personas mayores, o de inclusión social para personas con discapacidad.