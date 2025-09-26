Vuelve la Kpop League a València con batallas mensuales de 15 bailarines

La liga Kpop más importante de España arranca su tercera edición este sábado en València. - FNAC

VALÈNCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fórum de Fnac San Agustín, en València, acogerá este sábado a las 18.30 horas la jornada inaugural de la tercera edición de la Fnac Kpop League, la liga de solistas de k-pop "más importante de España".

Esta competición reunirá, hasta la primavera de 2026, a 15 bailarines y bailarinas que se enfrentarán en una batalla mensual de coreografías para demostrar quién es el mejor bailarín de k-pop de València. Cada participante ofrecerá una actuación diferente en cada jornada, acumulando puntos que les permitirán avanzar hacia la gran final, explican los organizadores.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Cada jornada se convierte en una fiesta donde los participantes muestran su evolución artística, interpretando coreografías de grupos icónicos como BTS, BLACKPINK, Stray Kids o NewJeans, pero también apostando por propuestas originales que sorprenden al público.

Desde la organización, a cargo de la Fnac en colaboración con KpopVerse, destacan que "los chicos y chicas que participan lo dan todo en el escenario, y el público responde con una entrega total". "El ambiente es siempre festivo y acogedor, con una comunidad que valora el respeto, el compañerismo y la pasión por el arte".