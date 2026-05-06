Vuelve ValenciaPhoto con una mirada abierta a la riqueza cultural, histórica y geopolítica del Mediterráneo

Presentación de ValenciaPhoto 2026 - EUROPA PRESS

La programación reúne 17 exposiciones y más de 100 fotógrafos y artistas visuales con Marruecos como país invitado

VALÈNCIA, (EUROPA PRESS)

El festival ValenciaPhoto vuelve con una mirada abierta a explorar las distintas voces del Mediterráneo y su riqueza cultural, histórica y geopolítica a través de los diversos enfoques de artistas visuales y pensadores contemporáneos en una edición en la que Marruecos será el país invitado.

Así, lo ha destacado el director del festival, Nicolás Llorens, en la presentación del certaman junto director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, y el cónsul general del Reino de Marruecos, Said Drissi El Bouzaidi.

De este modo, hasta el próximo 31 de julio de 2026 la programación de la quinta edición del certamen reúne 17 sedes, 17 exposiciones, presentaciones de libros, proyecciones, conferencias, encuentros, conversaciones, actuaciones de música y teatro, con la participación de más de 100 fotógrafos y artistas visuales.

Llorens ha señalado que ValenciaPhoto regresa bajo el lema abierto 'Países Mediterráneos' para dar libertad a los artistas en cómo abodar el tema, desde "posiciones más críticas en cuanto, por ejemplo, a la migración o la masificación turística, o las costumbres de distintos países". "Hay una gran variedad de enfoques", ha recalcado.

Así, desde el diálogo entre tradiciones y modernidades hasta los desafíos medioambientales, migratorios y sociales que atraviesan la región, ValenciaPhoto 2026 busca "convertirse en un punto de encuentro plural, donde las voces del Mediterráneo encuentren un espacio común de resonancia y reflexión".

"El Mediterráneo es la cuna de nuestra civilización: desde los orígenes de la humanidad y el desarrollo de las sociedades hasta los avances en matemáticas, astronomía, medicina y en el conocimiento humano, sin olvidar los intensos intercambios comerciales y culturales que han definido este espacio a lo largo de los siglos", ha señalado.

ValenciaPhoto'26 se suma además a la celebración internacional del Bicentenario de la Fotografía, una conmemoración que encuentra en el Mediterráneo "un marco excepcional de resonancia y proyección".

Por su parte, el director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha destacado el apoyo a este festival, en el bicentenario del nacimiento de la fotografía, para "apoyar a los artistas tanto valencianos como invitados de otras regiones, así como para acercar el arte de la fotografía a toda la ciudadanía".

"El Mediterráneo, lema en torno al que gira este año el festival, ha sido y es motivo de inspiración para numerosos artistas a lo largo de la historia del arte, tanto aquellos que pusieron su mirada en las tradiciones que nos unen como en la de los que nos hacen reflexionar sobre los desafíos que aún debemos resolver", ha recalcado.

Por su parte, el cónsul general del Reino de Marruecos, Said Drissi El Bouzaidi, ha convenido que el Mediterráneo "no es solo un mar que nos separar, sino un espacio que nos une, un espacio donde cruzan historias compartidas pero también desafíos con los que nos invitan a pensar juntos en el presente y en el futuro".

Así, ha reivindicado el papel de Marruecos "de puente" entre África y Europea y en ese sentido ha resaltado que los fotógrafos marroquíes "proponen miradas sensibles, críticas y comprometidas, que visitan el pasado, cuestionan los estereótipos y abren nuevas formas de narrar nuestras sociedades, nuestros territorios y nuestras memorias".

PROGRAMACIÓN

El programa arranca hoy con la exposición en la plaza del Ayuntamiento 'I serà la veu del teu poble', que invita a un viaje al pasado a través de la mirada fotográfica de principios y mediados del siglo XX.

Por su parte, mañana se inaugura la exposición 'Noire Mediterranée', de Théo Combes, en el Centre del Carmen que es el resultado del viaje del artista visual por la costa mediterránea, entre Portbou (Costa Brava) y Mentón (Costa Azul).

También se podrá ver desde este jueves 'Mediterráneo, Espejo de Alas', en la plaza de la Reina, en la que a través de seis artistas --entre Casablanca, Marsella, Róterdam, Alemania y Nueva York-, el recorrido muestra cómo el Mediterráneo se convierte sucesivamente en paisaje, umbral, recuerdo, horizonte político y escenario de performance identitaria.

'Ville(s) fatamorgana', 'Rostros. El mar de culturas', 'Sud', 'Oxímoron', 'Unidos por un océano: de los polos al mediterráneo', ¿Qué permanece cuando todo parece desmoronarse?, 'Elipsis' 'En bicicicleta sin fronteras. El viaje de Kazimierz Nowak' o 'Tránsito' son otras de las propuestas. 'El largo camino', de Jürgen Schadeberg, es la única que se expone fuera de València, en el Centro Pérez Siquier de Almería.