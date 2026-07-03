Los whatsapps del jefe de Climatología de Aemet y observadores de Avamet el 29O: "Qué pesadilla, que se acabe todo ya"

Archivo - Estragos causados por la DANA, a 4 de noviembre de 2024, en Chiva, Valencia. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, intercambió varios mensajes el 29 de octubre de 2024 con socios de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) en los que expresaban la preocupación por la dana que asoló aquel día la provincia de Valencia y que acabó costando la vida a 230 personas. "Qué pesadilla, que se acabe todo ya", exclamaba Núñez.

La asociación ha remitido a la jueza que instruye la causa por la gestión de la barrancada diversos documentos, entre ellos uno titulado 'Comunicaciones mantenidas por AVAMET en relación con el episodio meteorológico del 29 de octubre de 2024'. Por su parte, la magistrada ha dictado una providencia por la que se acuerda el cotejo de estas comunicaciones de Whatsapp.

En el escrito, incorporado a las diligencias y consultado por Europa Press, se han identificado las comunicaciones relacionadas específicamente con el episodio meteorológico objeto de análisis mantenidas durante los días previos, durante la propia jornada del 29 de octubre de 2024 y en fechas inmediatamente posteriores.

Avamet recuerda que mantiene desde hace años "una relación cordial y de colaboración" con la Aemet, especialmente en el ámbito de la observación meteorológica, la divulgación, la formación y el intercambio de información meteorológica. Asimismo, numerosas personas asociadas de Avamet colaboran o han colaborado también como observadores meteorológicos de la agencia nacional.

En el documento enviado al Juzgado de Catarroja consta que tres personas asociadas de Avamet, desde Utiel, Chiva y Montserrat, localidades especialmente afectadas por la riada, mantuvieron comunicaciones personales mediante mensajería instantánea con José Ángel Núñez informando de la situación meteorológica y de los efectos registrados en sus respectivas localidades. Estas comunicaciones fueron realizadas a título personal por dichas personas asociadas, no como comunicaciones institucionales de la Junta Directiva de Avamet, aclara la entidad.

"POR AQUÍ SE CAE EL CIELO"

A las 8.47 del 29O, un observador de Chiva escribe al jefe de Climatología de Aemet: "Buenos días José Ángel, por aquí se cae el cielo". Posteriormente, paró de llover en esta localidad y a las 15:55 horas, este informador traslada que vuelve a llover con intensidad torrencial. Una hora después, a las 17:01 horas, señala que sigue lloviendo con algo de piedra y a las 18:39 h que Chiva está inundada. "Vaya día, qué desastre", contesta Núñez.

Ya no se vuelve a retomar la conversación hasta las 21.43 h, con mensajes de Núñez interesándose por el observador, que responde una hora después que está bien, pero preocupado por su familia. "Qué pesadilla, que todo acabe ya, mucho ánimo ya verás como será un susto solo", le alentó el trabajador de Aemet. Ya el día 30 Núñez volvió a interesarse por su situación personal: "¿Estáis todos bien?". "Estamos sin luz, agua ni teléfono", respondió el socio de Avamet, a lo que Núñez insistió: "¿Pero bien?".

Otra de las conversaciones que mantuvo Núñez el 29 de octubre fue con un experto de Utiel. A las 15.12 horas, este socio escribió al jefe de Climatología de Aemet "Qué razón tenías, José Ángel. Menudo diluvio". "Qué desastre", lamenta este. Y añadió que había una urbanización a la que no se podía acceder y con "gente en los tejados". "Esperemos que no haya desgracias", apuntó.

"ES UN DISPARATE"

La conversación finaliza a las 19:15 h con mensajes en la que el observador asegura que no había visto llover así "jamás". "Es un disparate. Y ahora las consecuencias vienen aguas abajo", afirma. El socio de Avamet en la población argumenta que "también es que se ha construido en los cauces y el río demanda su terreno antes o después". Y añade: "Hemos construido fatal y con el clima mediterráneo ya se sabe que tiene su retorno".

Por otra parte, el informe de la agencia valenciana constata que en la fecha del episodio meteorológico del 29 de octubre de 2024 no mantenía ningún convenio de colaboración ni relación institucional con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y no consta la existencia de comunicaciones, correos electrónicos o intercambios de información mantenidos entre ambas entidades.

Con posterioridad a los hechos, la CHJ solicitó a Avamet diversa información meteorológica procedente de su red de observación con el fin de complementar los estudios y análisis realizados sobre el episodio meteorológico. Asimismo, los contactos establecidos con posterioridad al episodio desembocaron en la formalización de un convenio de colaboración entre ambas entidades durante el año 2025.

En cuanto a la Generalitat y Centro de Coordinación de Emergencias, Avamet explica que mantiene una relación de colaboración desde 2016, cuando se suscribió un convenio marco con la entonces Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

Aunque la vigencia inicial del convenio finalizó en el año 2021 y su renovación se encontraba pendiente en la fecha de los hechos, los servicios de Emergencias continuaban utilizando habitualmente información procedente de las plataformas meteorológicas de Avamet, incluyendo datos observacionales, mapas meteorológicos y recursos de visualización en tiempo real.

En este punto, aclara que esta colaboración tenía un carácter fundamentalmente informativo y técnico, basado principalmente en la disponibilidad y utilización por parte de Emergencias de la información generada por la red de observación de Avamet, ya que la asociación no forma parte de los dispositivos operativos de emergencias ni participa en las tareas de gestión, coordinación o toma de decisiones propias de los organismos competentes en materia de protección civil.

Del 22 al 25 de octubre de 2024 hubo un intercambio de correos electrónicos entre representantes de Avamet y de la Unidad de Análisis y Seguimiento de las Emergencias de la Generalitat Valenciana con el fin de concretar la celebración de una reunión. Inicialmente se planteó la posibilidad de celebrarla el día 29 de octubre por la tarde, pero mediante un email remitido con posterioridad, el presidente de Avamet manifestó la conveniencia de aplazar el encuentro a la semana siguiente ante la previsión de una situación meteorológica potencialmente y la posibilidad de tener que dedicar tiempo adicional a sus labores profesionales como meteorólogo para el seguimiento informativo y meteorológico de dicha situación.

La respuesta remitida por el técnico de Emergencias el día 25 de octubre de 2024 mostró conformidad con el aplazamiento propuesto e hizo referencia igualmente a la previsión de una situación meteorológica que podía resultar complicada durante los días posteriores, indicando que ya se estaban realizando consultas y seguimientos relacionados con dicha situación.

Finalmente, la reunión prevista no llegó a celebrarse en las fechas planteadas y las conversaciones quedaron interrumpidas durante los meses posteriores al episodio meteorológico. Una vez retomados los contactos entre ambas entidades, durante el año 2025 se procedió a la renovación y actualización de los mecanismos de colaboración entre Avamet y la Generalitat Valenciana.