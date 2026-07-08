Wizz Air abrirá en noviembre una nueva base aérea en Valencia con siete nuevas rutas

Presentación de la nueva base aérea de Wizz Air en Valencia - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea húngara Wizz Air ha anunciado este miércoles que abrirá en Valencia una nueva base aérea con la que espera alcanzar los 3,6 millones de asientos y que permitirá a partir de noviembre la apertura de siete nuevas rutas aéreas, cinco de ellas domésticas, además de mejoras de frecuencias y horarios.

Así lo ha hecho público en un acto en València, que ha contado con la participación de directivos de la compañía, la consellera de Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, y la concejala de Turismo del Ayuntamiento de València, Paula Llobet. Al mismo tiempo, la aerolínea ha anunciado también una nueva base aérea en Madrid.

Wizz Air ha explicado que la apertura de esta nueva base en Valencia se hará efectiva el 2 de noviembre y desde este miércoles ya estarán a la venta los billetes a las nuevas rutas aéreas con Brasov, Nápoles, Asturias, Santiago de Compostela, Santander, Bilbao y Palma de Mallorca.

La nueva base aérea en Valencia, donde harán noche dos aviones, "implica tener horarios mucho mejores, que podamos tener vuelos domésticos desde Valencia, impular la eocnomía de Valencia y generar 80 puestos de trabajo directos y alrededor de 2.500 empleos indirectos", ha destacado la commercial officer de Wizz Air Silvia Mosquera.

En concreto, la compañía abrirá cinco rutas domésticas. Desde noviembre operará Valencia-Asturias, Valencia- Santiago de Compostela, Valencia-Santander y Valencia-Palma de Mallorca, y el 14 de diciembre se incorporará también una conexión Valencia-Bilbao. Estas dos últimas serán de frecuencia diaria. Los precios comienzan desde los 19,99 euros, salvo en el caso de Palma de Mallorca que empiezan desde 14,99 euros.

A ello se suman dos nuevas rutas internacionales desde Valencia, Valencia-Brasov el 2 de noviembre, que volará martes, jueves y sábado desde 29,99 euros, y Valencia-Nápoles, con trayectos diarios a partir del 14 de diciembre. Además aumentará la frecuencia de Valencia-Milan Malpensa.

Wizz Air prevé operar 23 rutas desde Valencia a ocho países y un crecimiento de capacidad del 76% "año a año". Así, espera ofrecer 3,6 millones de asientos y hacer crecer su cuota de mercado hasta situarse como "la segunda aerolínea más grande de Valencia".

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