Xàbia decreta luto oficial por los dos fallecidos en el incendio de una vivienda

Vivienda incendiada en Xàbia - XÀBIA

ALICANTE 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xàbia (Alicante) ha decretado luto oficial para este viernes, 13 de febrero, por la muerte de dos personas, una mujer de 71 años y un hombre de 42, en el incendio ocurrido este jueves por la tarde en una vivienda de un edificio de la zona del Arenal. El suceso también obligó a desalojar a unos 40 residentes.

Así lo ha informado el consistorio, que ha detallado que la medida se ha adoptado mediante decreto de alcaldía y que, además, las banderas de todos los edificios municipales ondearán a media asta "en señal de respeto y duelo".

Este complejo, denominado Jávea Park y ubicado en la avenida París, fue desalojado este jueves tras el incendio y permanece precintado hasta que se evalúe su estado estructural. La Policía Judicial de La Vila Joiosa ha asumido la investigación y, de momento, no se han determinado las causas ni las circunstancias exactas de los hechos, según la Guardia Civil.

Los servicios médicos asistieron a otros dos hombres, de 58 y 32 años, por inhalación de humo. El primero de ellos fue trasladado al Hospital de Dénia y el segundo recibió el alta 'in situ'.

También fueron atendidas otras cinco personas por crisis de ansiedad. Algunas de ellas fueron desplazadas a un centro de salud y otras dadas de alta, según fuentes sanitarias.

A consecuencia del incendio, además de los dos fallecidos y de los asistidos por inhalación de humo y crisis de ansiedad, fueron evacuadas unas 40 personas del edificio.

Según el consistorio, a partir de ahora, una vez que la Guardia Civil, bomberos y los técnicos arquitectos puedan acceder al bloque para realizar la correspondiente inspección y evaluación estructural, se determinará la situación del inmueble y cuándo podrán regresar los residentes a sus viviendas.