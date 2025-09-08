Xarxa Joves.net distribuye más de 14.000 agendas y libretas para reconocer el papel del voluntariado juvenil en la dana - XARXA JOVES.NET

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xarxa Joves.net ha distribuido más de 14.000 agendas y libretas para el curso escolar 2025-2026 que buscan reconocer la solidaridad y el trabajo del voluntariado juvenil durante la dana del pasado 29 de octubre.

La agenda se estructura en un calendario, horario diario, planificador mensual, directorio de los centros jóvenes de los ayuntamientos que forman parte de esta red y dietario semanal con los días internacionales, efemérides, hechos históricos y citas de todo tipo de personalidades, según ha detallado Xarxa Joves.net en un comunicado.

Este año, tanto en la agenda como en la libreta, se incorporan los testimonios de nueve jóvenes que se movilizaron para ayudar en los municipios afectados por la dana. Igualmente, hay ilustraciones creadas por varios artistas valencianos para poner en valor la reacción solidaria ante la catástrofe. El diseño, maquetación y contenidos son un trabajo de Tomas Gorria y de la comisión de Agenda de la Xarxa Joves.net.

Las obras son de los artistas Àfrica Pitarch, Cachete Jack, Carmen y Marina - Manetes de plata, Cento Yuste, Cristina Durán, Daniel Diosdado, Elías Taño, Elisa Talens, Julia Piedras Benito, Loreto Alonso, Martín Fores, Narcís Diaz Belmonte, Pablo Mestre, Paco Roca, Pedro Oyarbide, Pep Carrió, Pepe Canya, Sergio Montalt, Tomás Gorria, el trabajo colectivo del alumnado de 2º, especialidad Diseño Gráfico, Virginia Lorente y Xavier Mariscal. Todos ellos participaron en la exposición 'Dana Gráfica' que tuvo lugar en València el pasado mes de febrero.

Desde Xarxa Joves.net han destacado que han querido "aprovechar el poder del diseño y la ilustración como herramientas para generar conciencia y movilización social". "A través de las obras de los y las artistas se ha representado tanto la catástrofe como la solidaridad y, así, queremos conectar emocionalmente con la gente joven y reconocer su implicación y su compromiso para ayudar. Con las ilustraciones sensibilizamos y generamos empatía en contextos de crisis, como por ejemplo la tragedia de la dana del 29 de octubre", han resaltado.

Los testimonios del voluntariado juvenil corresponden a Rafa Palés (Manises), de Joves per Manises y Juniors Mans Obertes; Inés Miguel (Catarroja); Lucía Segura (Picanya); Sergio Ramírez (Catarroja); Jordi Lleonart (Paiporta), de Juniors Sant Jordi; Sara Guillem (Catarroja), en el AMPA CEIP Jaume I el Conqueridor; el colombiano Felipe Cortés (València); el costarricense Eduardo Rojas (València), de València Acull, e Irene Olmos (València).

"Son solo una muestra de los miles de jóvenes que llenaron de ayuda y solidaridad las calles de los municipios afectados por la catástrofe. Realizaron todo tipo de tareas que fueron clave para auxiliar en la población y comenzar la recuperación y reconstrucción que, a estas alturas, todavía continúa", han manifestado.

El presidente del Consorcio de la Xarxa Joves.net y concejal de juventud en el Ayuntamiento de Aldaia, Sergio Gómez, ha señalado que "el pleno del Consorcio acordó que la publicación de la agenda joven del curso 2025-2026 era una buena ocasión para reconocer el papel destacado de la juventud en la reacción solidaria posterior a la dana".

Gómez ha puesto en valor que, "en aquel momento tan difícil, muchos jóvenes participaron activamente como voluntarios y voluntarias, colaborando en tareas de limpieza, distribución de alimentos y apoyo logístico en las zonas afectadas".

"Su implicación, iniciativa y capacidad de respuesta fueron ejemplares, y puso de manifiesto el compromiso de las nuevas generaciones con la comunidad y los valores de la solidaridad. Este reconocimiento quiere poner en valor su trabajo y alentar la continuidad de este espíritu colectivo y transformador", ha agregado.

Esta agenda se ha editado gracias a la ayuda económica del Ministerio de Juventud e infancia. También colabora Caja Popular, que apoya de manera global todas las actuaciones e iniciativas del Consorcio de la Xarxa Joves.net.

XARXA JOVES.NET

La Xarxa Joves.net es un consorcio intermunicipal que agrupa 23 entidades locales para coordinar sus políticas de juventud y desarrollar programas y servicios para jóvenes relacionados con la educación en valores como la defensa de los derechos humanos, el respeto a la diversidad, los hábitos sostenibles y saludables; así como aplicar metodologías propias del ocio y la participación para favorecer el crecimiento y la autonomía personal.

Al mismo tiempo, se fomentan las oportunidades en todos los ámbitos (estudios, trabajo, vivienda, movilidad) para la emancipación de la gente joven, y se promociona la construcción de una ciudadanía "comprometida y responsable", tanto individualmente como colectiva, en el contexto de una sociedad democrática avanzada.

En la actualidad, forman parte de la Xarxa Joves.net: Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Almussafes, Barri del Crist, Benetússer, Catarroja, Godella, Manises, Massanassa, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sagunt, Sedaví, Silla y Xirivella.