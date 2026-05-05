Xàtiva denuncia que la Generalitat "abandona" el proyecto judicial de Santa Clara y devuelve el inmueble

Proyecto del palacio de Justicia de Santa Clara en Xàtiva - AYUNTAMIENTO DE XÀTIVA

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia) ha mostrado su "profunda preocupación" ante el acuerdo de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana por el que se inicia el procedimiento de reversión del inmueble correspondiente al antiguo Real Monasterio de Santa Clara, cedido gratuitamente por el consistorio en 2022 para la construcción de la nueva sede judicial de la ciudad.

Para el consistorio, esta decisión supone un "giro injustificado" respecto al compromiso adquirido por la Generalitat, que aceptó la cesión por un periodo "no inferior a 50 años" con una finalidad "clara" de "dotar a Xàtiva de un Palacio de Justicia moderno y adecuado a las necesidades del partido judicial".

Sin embargo, el consistorio ha lamentado en un comunicado que, cuatro años después, y sin que se haya ejecutado "ninguna intervención" sobre el edificio, la Generalitat argumenta un "cambio sustancial" derivado de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025 para "justificar su renuncia al proyecto".

Desde el consistorio se considera "inaceptable" que "después de casi una década de trabajo técnico y administrativo, así como de una inversión municipal de 2,2 millones de euros para la adquisición del inmueble en 2019, todo el proceso quede sin efecto por una decisión carente de la debida justificación técnica detallada".

El alcalde de Xàtiva, el socialista Roger Cerdà, ha manifestado que la decisión "supone una muestra de falta de consideración hacia la ciudad y hacia su patrimonio" y ha criticado que el cambio de criterio de la Generalitat "deja sin efecto más de una década de trabajo municipal, así como la inversión realizada para la adquisición del convento y los estudios desarrollados a lo largo de los últimos años".

En este sentido, ha remarcado que la situación "responde claramente a una orientación política que ha condicionado las inversiones en la ciudad durante la presente legislatura", al tiempo que ha reiterado la voluntad del Ayuntamiento "de defender los intereses de Xàtiva y de continuar trabajando por su desarrollo futuro".

El Ayuntamiento otorgó en enero de 2025 la correspondiente licencia de obras para iniciar las actuaciones previas, y que los proyectos redactados contemplaban una ampliación significativa de la superficie judicial, que pasaba de los actuales 3.000 metros cuadrados a más de 5.000, con capacidad de crecimiento y adaptación a las nuevas necesidades del servicio público de justicia.

Además, subraya que Santa Clara es actualmente "la única parcela en Xàtiva que cumple con la calificación urbanística requerida para albergar esta infraestructura". En esta línea, el consistorio sostiene que la propuesta de buscar un nuevo emplazamiento fuera del núcleo urbano "genera dudas razonables, especialmente si se comparan las dimensiones exigidas con otros proyectos similares impulsados por la propia Generalitat, que ocupan un espacio más reducido del que habría en la capital de la Costera en las condiciones ya acordadas".

"INFORMACIÓN DETALLADA"

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Xàtiva solicita a la Generalitat Valenciana "información detallada" sobre los motivos que han llevado a descartar el proyecto de Santa Clara, así como la definición "de una alternativa para la construcción de la nueva sede judicial en la ciudad y la planificación prevista tanto para esta infraestructura como para el uso futuro del espacio de Santa Clara".

El consistorio manifiesta su disposición a "mantener la coordinación institucional" en este ámbito y a "continuar trabajando en la definición de las necesidades judiciales de la ciudad, en el marco de las competencias de cada administración".

La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación dio a conocer el pasado mes de enero que buscaba una nueva ubicación para que el Palacio de Justicia de Xàtiva se localice en un espacio "más accesible, cómodo y funcional" y adecuado a las necesidades "reales y actuales" de la ciudadanía y los operadores jurídicos, mientras que el ayuntamiento lamentaba que la administración autonómica hubiera descartado la ubicación del Convento de Santa Clara, ya que, a su juicio, es "un error histórico" que "echa por tierra" una inversión de 25 millones de euros.

El consistorio recordó entonces que adquirió en 2018 el Convento --declarado Bien de Interés Cultural (BIC)-- para destinar una parte del complejo a la nueva sede judicial --también incluía la implantación del Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC)--. Posteriormente, en 2021, la parcela correspondiente fue cedida a la Conselleria de Justicia que en 2023 adjudicó la redacción del proyecto a los arquitectos Carlos Campos y Ramón Esteve, que diseñaron un edificio de nueva planta con una superficie aproximada de 4.900 m2.

Según el consistorio, la planificación llevaba "cerca de cinco años guardada en un cajón, sin avances reales" y las obras, con una inversión prevista de 25 millones de euros, habían sido consignadas durante cuatro ejercicios consecutivos en los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Además, en enero de 2025, el Ayuntamiento de Xàtiva concedió la licencia de obras a la Conselleria de Justicia para iniciar los trabajos previos de demolición y arqueología.