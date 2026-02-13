Archivo - Xàtiva homenajeará este domingo a las víctimas del bombardeo de la estación de 1939 - TONO BURGUETE PHOTOGRAPHY - Archivo

VALÈNCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia) conmemorará este domingo, 15 de febrero, en la plaza de la estación, el bombardeo ocurrido en la ciudad en los estertores de la Guerra Civil española. Este año, el parlamento del acto correrá a cargo del director de cine Vicent Monsonís, autor de la película 'La invasió dels bàrbars'.

Cada año, Xàtiva recuerda este trágico episodio con un acto en memoria de las víctimas. Este domingo, a las 12 horas, el Ayuntamiento, junto con entidades memorialistas y la sociedad civil, rendirá homenaje a las personas que perdieron la vida en aquel bombardeo.

El acto, que tendrá lugar en el entorno de la estación, "reafirma el compromiso de la ciudad con la memoria histórica y la justicia, recordando la necesidad de preservar el recuerdo para evitar que hechos como estos se repitan", ha desatacado el Ayuntamiento en un comunicado.

Intervendrán en el acto el presidente del Consell de la Joventut de Xàtiva, Guillermo Pastor Navalón, así como el alcalde de la ciudad, Roger Cerdà. Acudirá a la cita del diputado nacional por Sumar Nahuel González.

Una vez finalicen los parlamentos, tendrá lugar junto a la escultura de L'Aixopluc la tradicional ofrenda de coronas de laurel en recuerdo de las víctimas.

El acto contará también con las actuaciones de Pep Gimeno 'Botifarra', de la Muixeranga de Xàtiva, y de la colla La Socarrà. El evento estará conducido por la periodista enguerina Emma Gómez Pastor.

Además, se puede disfrutar de la exposición retrospectiva del bombardeo ubicada en el vestíbulo de la estación. La muestra ofrece un recorrido histórico que sitúa los hechos dentro del contexto general de la Guerra Civil española, con una atención especial a la realidad social y política de Xàtiva durante la Segunda República.

UN BOMBARDEO DEVASTADOR

El bombardeo de la estación de Xàtiva tuvo lugar el 12 de febrero de 1939. La aviación fascista italiana, que apoyaba a las tropas franquistas, atacó la estación ferroviaria justo cuando un tren de militares que regresaban a casa se encontraba estacionado.

El ataque, brutal e inesperado, causó más de 150 muertos y numerosos heridos, convirtiéndose en una de las acciones más devastadoras contra la población civil en los últimos meses del conflicto.

En el año 2003 se instaló en la plaza de la estación L'Aixopluc, una escultura conmemorativa creada por Miquel Mollà. Esta obra, que representa una gran estructura metálica inclinada que evoca la idea de un refugio precario, un simbólico amparo, simboliza la fragilidad de la vida ante la barbarie de la guerra.